Выпускников заставят отработать? Что за реформу вузов предложил Мединский

России нужна «планово-капиталистическая модель образования», заявил помощник президента Владимир Мединский. Что это такое, как хотят распределять выпускников после диплома, будет ли в России реформа вузов?

Что предложил Мединский, куда будут отправлять выпускников вузов в РФ

Чтобы решить проблему дефицита кадров, в России необходимо реформировать систему образования, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. Он предложил ввести модель с обязательным трудоустройством выпускников вузов, отучившихся за счет государства.

По словам Мединского, высшее образование в России — это «крайне консервативная система, зависшая между социализмом и капитализмом». Государство является главным заказчиком образования для вузов, однако действует «по принципу „доброго дяди“: платит за обучение и мало интересуется будущим трудоустройством».

«Государство как бы выполняет социальную функцию: занимает молодого человека чем-то на четыре — шесть лет. При этом уровень получаемых знаний непонятен, а вопрос, нужен ли этот специалист рынку, в принципе мало кого волнует», — отметил Мединский.

По словам помощника президента, студент, у которого нет перед государством никаких обязательств, — «это несчастный человек», который получил «образование непонятного качества, не ориентированное на потребности рынка труда».

«Теперь устраивайся как хочешь. Ладно, если ты инженер — устроишься точно, а если актер, художник, драматург, режиссер, балерина, журналист, музыкант? Государство ведь не гарантирует тебе место ни в театре, ни в оркестре, ни на экране ТВ, крутись сам», — констатировал Мединский в интервью журналу «Эксперт».

Владимир Мединский Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Что такое «планово-капиталистическая модель образования», будет ли реформа вузов?

По словам помощника президента, необходимо вводить «планово-капиталистическую модель образования»: студент-бюджетник обязан отработать деньги, затраченные на него государством, а государство обязано его трудоустроить.

«За образование обязательно кто-то должен платить. Если это государство, то обязательно распределение и заключение трудового контракта. Отучился на врача за госсчет — будь добр отработать в районной больнице. Если платит предприятие — оно после окончания вуза ваш будущий работодатель. Оно несет риски, следит за содержанием образовательной программы, чтобы вас ерунде не учили. Если платите сами — вы субъект рыночного риска. А сейчас зачастую как в старом анекдоте: „Поступил на первый курс консерватории — не забудь забронировать место в подземном переходе“», — заявил Мединский.

Когда в России может начаться такая реформа образования, помощник президента РФ не уточнил.

Что еще предложил изменить Мединский

В интервью Владимир Мединский призвал полностью запретить в школе смартфоны.

«Человек с юных лет становится придатком компьютера, а не компьютер — помощником человека, как это должно. Необходимы воля и безотлагательные решения, чтобы переломить этот опасный тренд», — подчеркнул помощник президента.

При этом Мединский подчеркнул, что он не против изучения ИИ в школе — напротив, такие предметы необходимо вводить в общеобразовательную программу, однако только в старших классах. В начальной школе любая «цифра» детям не нужна и даже вредна, подчеркнул он.

«Изучение ИИ в школе — насущная необходимость, это факт. Чем быстрее мы это признаем, тем лучше. В Китае, Казахстане и других странах в школах уже есть уроки по ИИ. И нам нужны такие уроки», — заявил Мединский.

