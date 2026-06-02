Мединский ответил критикам единого учебника истории

Мединский: критики единого учебника истории не нашли фактологических ошибок

Владимир Мединский Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Критики единого учебника по истории предъявляют авторам претензию не к фактологическим ошибкам, а к «эмоциональному впечатлению избыточных побед», заявил в беседе с РИА Новости помощник президента России, председатель РВИО Владимир Мединский. По его оценке, 99% комментариев в адрес учебника сводятся именно к этому ощущению.

Да, приходится сталкиваться и с критикой. Если проанализировать ролики, где ругают учебники, увидите, что нам не ставят в вину фактологические ошибки, — отметил Мединский.

Помощник президента также перечислил исторические поводы для гордости: победы над Ордой, Карлом XII, Наполеоном и Гитлером, строительство первой в мире атомной электростанции, запуск человека в космос. Он задал вопрос критикам, считают ли они эти достижения избыточными и нечем ли тут гордиться. Мединский также поинтересовался, хотят ли критики, чтобы государственный учебник «создавал эмоциональное ощущение пораженчества и презрения к своей стране».

Ранее помощник президента РФ заявил, что противники России хотят принизить подвиг советских солдат в ходе Второй мировой войны. По словам председателя Российского военно-исторического общества, в настоящее время факт сокрушения 80% нацистских войск солдатами Красной армии замалчивается.

