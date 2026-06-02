Россиянам рассказали, какая летняя обувь безопасна для детей

Детская обувь должна быть симметричной, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на пресс-службу Роскачества. Отмечается, что разница должна быть не более двух миллиметров.

Цена не показатель качества. Ориентируйтесь на рейтинги и фактические характеристики. Учитывайте назначение: если на упаковке указано «пляжная», «сланцы» или «для кратковременной носки», такая обувь не предназначена для постоянного ношения. Даже если маркировка молчит, помните: у большинства исследованных товаров пяточная часть слишком приподнята — от 11 до 27 миллиметров, — сообщили в ведомстве.

Обувь с пометками «пляжная» или «для кратковременной носки» лучше использовать только по назначению и не выбирать как основную пару. Регулярное ношение такой обуви как детьми, так и взрослыми может нарушить биомеханику движений, увеличить нагрузку на переднюю часть стопы и привести к искривлению пальцев, проблемам с осанкой и болям в спине.

Ранее терапевт Сергей Жорин рассказал, что после покупки летней обуви ее рекомендуется разнашивать постепенно, надевая сначала на два или три часа. По словам врача, проблемные зоны на ноге, в том числе пятку, мизинец и косточку большого пальца, следует заклеить силиконовыми пластырями еще до появления мозолей.