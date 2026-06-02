Стала известна главная тема слета архитекторов на форуме «Движение»

Главной темой слета главных архитекторов России на форуме недвижимости «Движение» станет «Облик городов будущего». Мероприятие, которое состоится 16 июня, объединит экспертов из Московской, Владимирской, Нижегородской, Свердловской областей, Красноярского края, республик Северная Осетия и Карелия. Его проведут при организационной поддержке Совета главных архитекторов субъектов РФ.

В центре внимания профессионалов окажется вопрос о том, как фасады формируют облик современного города на нескольких уровнях. Именно внешняя сторона зданий задает визуальный «портрет» населенного пункта, его масштаб и ритм. По мнению экспертного сообщества, фасадные решения способны влиять даже на настроение и общую атмосферу в городе. Участники слета обсудят актуальные тренды в оформлении фасадов, применение различных материалов для отделки наружных стен, сложности, возникающие при работе с фасадами, а также определят региональные различия в предпочтениях.

Дискуссия об архитектуре, продукте и градостроительстве выйдет на международный уровень и продолжится на форуме 17 июня. Своим видением будущего поделятся зарубежные спикеры. Всемирно признанный архитектор, глобальный главный дизайнер доктор философии по архитектуре (PhD, Arch), профессор Энди Вен (Китай) выступит с докладом «Разнообразие и идентичность». Архитектор и сооснователь архитектурного бюро Local Матье Бустани (Франция) представит тему «Здоровье и благополучие как основа формирования среды для жизни».

Форум «Движение» пройдет с 16 по 19 июня на территории курорта «Роза Хутор» в Сочи. В ходе него участники обсудят главные тренды и темы в коммерческой недвижимости. В деловую программу войдут дискуссии, сессии и круглый стол.