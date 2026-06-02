ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 июня 2026 в 11:05

Стала известна главная тема слета архитекторов на форуме «Движение»

Фото: Пресс-служба форума недвижимости «Движение»
Подписывайтесь на нас в MAX

Главной темой слета главных архитекторов России на форуме недвижимости «Движение» станет «Облик городов будущего». Мероприятие, которое состоится 16 июня, объединит экспертов из Московской, Владимирской, Нижегородской, Свердловской областей, Красноярского края, республик Северная Осетия и Карелия. Его проведут при организационной поддержке Совета главных архитекторов субъектов РФ.

В центре внимания профессионалов окажется вопрос о том, как фасады формируют облик современного города на нескольких уровнях. Именно внешняя сторона зданий задает визуальный «портрет» населенного пункта, его масштаб и ритм. По мнению экспертного сообщества, фасадные решения способны влиять даже на настроение и общую атмосферу в городе. Участники слета обсудят актуальные тренды в оформлении фасадов, применение различных материалов для отделки наружных стен, сложности, возникающие при работе с фасадами, а также определят региональные различия в предпочтениях.

Фото: Пресс-служба форума недвижимости «Движение»

Дискуссия об архитектуре, продукте и градостроительстве выйдет на международный уровень и продолжится на форуме 17 июня. Своим видением будущего поделятся зарубежные спикеры. Всемирно признанный архитектор, глобальный главный дизайнер доктор философии по архитектуре (PhD, Arch), профессор Энди Вен (Китай) выступит с докладом «Разнообразие и идентичность». Архитектор и сооснователь архитектурного бюро Local Матье Бустани (Франция) представит тему «Здоровье и благополучие как основа формирования среды для жизни».

Форум «Движение» пройдет с 16 по 19 июня на территории курорта «Роза Хутор» в Сочи. В ходе него участники обсудят главные тренды и темы в коммерческой недвижимости. В деловую программу войдут дискуссии, сессии и круглый стол.

Общество
форумы
недвижимость
архитекторы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подростки катались на электросамокате и угодили под машину в Подмосковье
Инвестор рассказал, как в Турции работают карты «Мир»
Успенская пообещала разобраться со скандалом на своем концерте
Российского комика внесли в базу «Миротвоца»
Десятки солдат ВСУ утонули в реке Псел по приказу командира
В ЛНР ограничили продажу топлива
Собянин сообщил об уничтожении двух дронов на подступах к Москве
Новые ограничения для Армении 2 июня: Пашинян ведет страну к разрыву с РФ?
Группа российских блогеров обвинила художницу в «кидалове» на крупную сумму
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
Google собирается выпустить 32 млн стерилизованных комаров в США
МИД России обновил документ по Персидскому заливу
Ледник Судного дня идет на США, Киев накрыло дымом: что будет дальше
Рубио озвучил условие разморозки активов Ирана
Гигантский валун рухнул на киоск с сувенирами в Кисловодске
Пиратский корабль прообраза Джека Воробья нашли в Карибском море
Россиянка поверила аферистам и перевела 9,4 млн рублей на «безопасный счет»
«Жив и участвует»: Рубио раскрыл судьбу лидера Ирана
Минэнерго взяло на контроль поставки топлива в Крым
ЦБ озвучил новый курс доллара
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.