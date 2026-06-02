02 июня 2026 в 10:46

Юрист объяснил, как наказать клиники за спам-звонки

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
При спам-звонках от клиник можно обратиться в Роскомнадзор, отправив жалобу через сайт, посоветовал в беседе с LIFE.ru юрист Владимир Гартман. Он напомнил, что именно это ведомство контролирует соблюдение законодательства о персональных данных.

Клиника, в которой вы были, могла передать ваши персональные данные третьим лицам без вашего согласия. Либо согласие на такую передачу изначально было включено в документы, которые пациент подписал, не обратив внимания на соответствующий пункт. При посещении любой клиники внимательно изучайте документы. Если в них предусмотрена передача сведений третьим лицам или партнерам, вы вправе отказаться от такого согласия либо исключить соответствующий пункт. Отказать в оказании медицинской помощи только по этой причине вам не могут, — подчеркнул Гартман.

В случае если человека уже достают спам-звонками, следует направить в клинику письменное обращение с требованием сообщить, кому были переданы данные, какой именно информацией поделились и на каком основании. Кроме того, клиент вправе потребовать прекратить обработку и распространение сведений. Клиника по закону не сможет оставить такую жалобу без ответа. Эксперт добавил, что при спам-звонках рекламного характера можно обратиться в Федеральную антимонопольную службу.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что для компаний необходимо установить штрафы за спам-звонки. Он отметил, что другие меры воздействия неэффективны.

Общество
клиники
юристы
Роскомнадзор
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
