02 июня 2026 в 11:20

Почему не работает Telegram сегодня, 2 июня: замедление, когда заблокируют

Сегодня, 2 июня, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что известно, в чем причина, почему происходит замедление, когда полностью заблокируют Telegram?

Где не работает Telegram 2 июня

Десятки и сотни новых жалоб от россиян на проблемы в работе Telegram ежедневно появляются на мониторинговом сайте «Сбой.рф». Через мессенджер не отправляются текстовые и голосовые сообщения, не загружаются фото и видео, не отображается содержимое чатов и каналов, не работают звонки. Неполадки наблюдаются на любых устройствах, в отдельном приложении и веб-версии Telegram.

На момент публикации насчитывается около сотни жалоб на мессенджер за сутки, ранее этот показатель составил 229. Сообщения поступают из Москвы — 35%, Санкт-Петербурга — 11%, Московской области — 9%, Калужской области — 5%, Ростовской, Челябинской областей, Краснодарского, Хабаровского краев — по 4%, Башкирии — 3%, Самарской, Ивановской, Иркутской, Саратовской, Кировской, Смоленской, Липецкой, Ульяновской областей, Сахалина, Тюмени и Красноярского края — по 2%.

Почему не работает Telegram сегодня, 2 июня, замедление

Роскомнадзор принял ограничительные меры в отношении Telegram в начале февраля из-за нарушений российских законов со стороны мессенджера. Регулятор предупредил, что если администрация сервиса не изменит позицию, ограничения будут усилены.

Глава Минцифры Максут Шадаев пояснил, что замедление Telegram осуществляется на основе федерального законодательства. Он напомнил, что мессенджер проигнорировал 150 тысяч запросов на удаление запрещенной информации.

Глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский заявил, что Telegram намеренно не следует законам: администрация годами игнорирует запросы об удалении запрещенной информации и локализации персональных данных, подчеркнул парламентарий.

Когда полностью заблокируют Telegram в России

Telegram может избежать блокировки, если будет «на гибком контакте» с властями и решит существующие проблемы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Telegram сможет продолжить работать в России, если руководство мессенджера перенесет серверы на территорию страны, считает депутат, лидер партии и фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев. В противном случае доступ к Telegram будет окончательно закрыт, предположил парламентарий.

Зампред думского комитета по экономической политике Михаил Делягин допустил возможность блокировки Telegram в России. Предположительно, доступ к мессенджеру может быть ограничен «по системе YouTube» к сентябрю 2026 года, когда в России пройдут выборы в Госдуму, отметил он.

Предприниматель и основатель IT-компании Tiqum Юрий Гизатуллин считает, что полная блокировка Telegram в РФ технологически невозможна, поскольку «сервис вышел за рамки мессенджера, превратившись в полноценную цифровую инфраструктуру».

Егор Зверев
