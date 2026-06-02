Турэксперт раскрыл, почему на Мальдивах участились случаи краж

Россиян стали чаще обворовывать на Мальдивах из-за их привычки возить с собой крупные суммы наличных, предположил в беседе с 360.ru эксперт по туризму Дмитрий Арутюнов. По его мнению, наибольшие риски «потерять» деньги возникают в странах, где наблюдается сильный разрыв между уровнем жизни местных жителей и состоятельных туристов.

[На Мальдивах] местные жители зарабатывают немного, но при этом они наблюдают за жизнью богатых людей, приезжающих со всего света, и соблазнов для сотрудников отелей там больше. Кроме российских туристов, практически никто в мире сейчас не возит с собой наличные, поэтому нечистые на руку сотрудники отелей нацелились именно на них, — высказался Арутюнов.

Он порекомендовал не брать в поездку крупные суммы наличными и по возможности использовать альтернативные способы оплаты. В частности, можно прибегать к сервису депозита в отеле, банковским картам и оплате по QR-коду.

Ранее российская блогерша Любовь Попова заявила о краже $3 тыс. из ее сумки в номере люксового отеля на Мальдивах. По ее словам, инцидент произошел в отеле Nala Maldives by Jawakara за сутки до выезда.