В Минтрансе раскрыли сроки масштабного запуска биометрии в аэропортах Минтранс: масштабный запуск биометрии в аэропортах ожидается в 2026–2027 годах

Российские аэропорты и авиакомпании смогут присоединиться к тестированию посадки в самолет по биометрии при наличии технической готовности инфраструктуры, сообщил в интервью РИА Новости министр транспорта России Андрей Никитин. Более широкое внедрение этой опции в гражданской авиации, по словам министра, планируется в 2026–2027 годах.

Он напомнил, что 1 июня в аэропорту Шереметьево была запущена опция посадки в самолет по биометрии. Теперь на рейсах Москва — Санкт-Петербург «Аэрофлота» пассажиры с подтвержденной биометрией могут пройти досмотр без предъявления паспорта.

Бесшовность заметно экономит время и повышает уровень безопасности. В дальнейшем к эксперименту смогут присоединиться другие аэропорты и авиакомпании при наличии технической готовности инфраструктуры. Горизонт более широкого внедрения в гражданской авиации — этот и следующий год, — сказал Никитин.

Ранее сообщалось, что эксперимент по посадке на самолет по биометрии запустили также в петербургском Пулково. В Минтрансе России подчеркнули, что новая технология позволит сократить время прохождения посадки с 15 до 7 минут.