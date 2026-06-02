В России появится единый электронный билет для пригородных поездок

В России планируют внедрить единый электронный билет для поездок на разных видах пригородного транспорта, заявил РИА Новости министр транспорта РФ Андрей Никитин. По его словам, необходимая правовая база для запуска такой системы уже создана.

Правовой фундамент для этого уже есть — это закон, <...> принятый в августе 2024 года, который позволяет оформлять единый электронный документ, — сказал он.

Никитин отметил, что развитие цифровых сервисов стало одним из ключевых направлений Концепции развития пригородных перевозок до 2035 года. При этом основной задачей министр назвал техническую реализацию проекта. Для запуска единого билета потребуется создать общую цифровую платформу, которая обеспечит взаимодействие перевозчиков и прозрачные взаиморасчеты между ними.

По словам главы Минтранса, работа над проектом ведется в рамках подготовки новой Транспортной стратегии России до 2050 года. Министерство рассчитывает создать удобную и независимую систему, которая позволит объединить различные виды транспорта в единое цифровое пространство.

