Минтранс предложил новый порядок оплаты парковки

Министерство транспорта вынесло на общественное обсуждение законопроект, предусматривающий возможность оплаты парковки в течение суток без применения штрафных санкций. Инициатива направлена на повышение гибкости оплаты и снижение административной нагрузки на водителей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Гражданам, использующим платные парковки, въезд и выезд с которых не оборудован техническими средствами контроля, будет предоставлена возможность оплачивать услуги в течение суток с момента начала использования парковки, — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что документ впервые закрепляет понятие парковочной деятельности на федеральном уровне. Также он формирует единую систему управления в этой сфере.

Ранее депутат Госдумы Владимир Плякин призвал разрешить легковым автомобилям ездить по выделенным полосам ночью, в выходные и праздничные дни. Он отметил, что действующие ограничения для автовладельцев не всегда оправданны, особенно когда общественный транспорт ходит значительно реже, а дороги практически пустуют.