Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 мая 2026 в 20:13

Минтранс предложил новый порядок оплаты парковки

Минтранс предложил новый порядок оплаты парковки с отсрочкой в сутки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Министерство транспорта вынесло на общественное обсуждение законопроект, предусматривающий возможность оплаты парковки в течение суток без применения штрафных санкций. Инициатива направлена на повышение гибкости оплаты и снижение административной нагрузки на водителей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Гражданам, использующим платные парковки, въезд и выезд с которых не оборудован техническими средствами контроля, будет предоставлена возможность оплачивать услуги в течение суток с момента начала использования парковки, — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что документ впервые закрепляет понятие парковочной деятельности на федеральном уровне. Также он формирует единую систему управления в этой сфере.

Ранее депутат Госдумы Владимир Плякин призвал разрешить легковым автомобилям ездить по выделенным полосам ночью, в выходные и праздничные дни. Он отметил, что действующие ограничения для автовладельцев не всегда оправданны, особенно когда общественный транспорт ходит значительно реже, а дороги практически пустуют.

Общество
Минтранс
парковки
штрафы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Ни единого слова»: реакция ЕС на теракт в ЛНР разозлила финского политика
Постпред РФ: Запад и Москва близки к военной конфронтации
«Ближайший партнер РФ»: какие вопросы предстоит решить Путину с Токаевым
В Минобороны подсчитали количество сбитых БПЛА ВСУ за 12 часов
Онколог назвал самую частую ошибку пациентов при подозрении на рак
Современный уют: почему он больше не связан с количеством декора
Трамп отверг одну инициативу по иранскому урану
Мывший трехлеток воспитатель детсада «со связями» отправился в тюрьму
Минтранс предложил новый порядок оплаты парковки
«Нищеброд»: просьба Зеленского к Трампу вызвала насмешки на Западе
В ФСБ раскрыли, какие соглашения с Россией пытается нарушить Эстония
Митрополит Иларион покинул Чехию
Онколог раскрыл правду о вакцине от рака
Страшный ответ за Старобельск, как Безрукова встретили в МХАТе: что дальше
«Даже не успел собрать вещи»: польские власти депортировали украинца
США с треском провалили «Олимпиаду на стероидах»: «рекорды», призовые
Трамп ответил на вопрос, смягчат ли США санкции против Ирана
Озвучены результаты эксперимента с биометрией на границе России
Пять бойцов белгородского «Орлана» пострадали при атаке ВСУ
Мишустин назначил нового замминистра цифрового развития
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.