Россиянам рассказали, где запрещено парковаться

Нарушения правил парковки могут привести к штрафам или даже эвакуации автомобиля, сообщает Общественная Служба Новостей. Согласно ПДД, к понятию «стоянка» относится длительное прекращение движения более 5 минут, не связанное с посадкой, высадкой, загрузкой или разгрузкой.

Сообщается, что нельзя оставлять машину на пешеходных переходах и ближе пяти метров перед ними, возле перекрестков, на трамвайных путях, а также ближе 15 метров к остановкам общественного транспорта. Запрещена стоянка на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними, на пешеходных и велодорожках, газонах, у выездов со дворов или из гаражей.

Также нельзя парковаться ближе 50 метров от железнодорожных переездов и в зонах, обозначенных специальными знаками или желтой разметкой, запрещающей остановку или стоянку. Оставляя машину во дворе, важно не загораживать выезды, не занимать детские и спортивные площадки, газоны, а также обращать внимание на дорожные знаки.

Ранее адвокат Сергей Радько рассказал, что законом не запрещено располагать сразу несколько машин, в том числе старых, на парковочных местах. Он отметил, что некоторые автомобилисты действительно используют «развалюхи» для того, чтобы занимать парковку на время отъезда на работу, по делам или в отпуск.