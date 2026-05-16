16 мая 2026 в 09:05

В отношении известной актрисы прекратили дело по поводу драки на парковке

В отношении актрисы Артамоновой прекращено уголовное преследование

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Столичные полицейские и следователи прекратили уголовное преследование актрисы Анны Артамоновой, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. В материале уточняется, что женщина стала одной из участниц конфликта на парковке в Москве в феврале, в настоящий момент установлено, что она действовала правомерно — в рамках самообороны и защиты своих детей.

В ходе следственных действий было установлено, что Артамонова правомерно пресекла общественно опасное посягательство при защите своих интересов, причинив нападавшему вред, внешне напоминающий преступление, что было квалифицировано правоохранителями как совершение действий, предусмотренных статьей 37 УК РФ (необходимая оборона), — говорится в статье.

Ранее стало известно, что артистка вступила в драку с тремя неизвестными мужчинами. Во время перепалки оппоненты напали на сына Артамоновой и его приятеля. Актриса, защищая сына, могла ранить одного из участников конфликта ножом. В отношении нее было возбуждено дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

При этом лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов высказывал мнение, что дело в отношении актрисы Анны Артамоновой следует рассмотреть объективно. Он подчеркивал, что расследование должно исключить давление со стороны диаспор и активистов.

Общество

Шоу-бизнес

Москва

