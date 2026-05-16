В России впервые за 12 лет повысили один вид пошлин

В России впервые за 12 лет вдвое увеличат пошлины за телефонные номера

В начале мая Министерство цифрового развития РФ официально уведомило операторов связи о грядущем повышении пошлин за ресурсы нумерации, передает РБК. Согласно документу, опубликованному на сайте ведомства, решение было утверждено в ходе мартовского заседания профильной Межведомственной рабочей группы.

Госпошлина за один телефонный номер вырастет с 50 до 100 руб., а например, за код идентификации сетей мобильной связи — с 3,25 млн до 6,5 млн руб., — указано в материалах Минцифры.

Новые тарифные ставки начнут действовать уже с 1 июня, что ознаменует собой первое изменение стоимости в данном сегменте с 2014 года. В рамках грядущей реформы финансовая нагрузка на телекоммуникационный сектор по этому направлению увеличится ровно в два раза.

Опрошенные изданием эксперты отрасли отмечают, что закупка ресурсов обычно происходит крупными блоками, поэтому для работы в новых регионах компаниям потребуются значительно более серьезные бюджеты. По мнению представителей рынка, нововведение заставит операторов связи провести тщательный аудит и заняться долгосрочным планированием своих виртуальных резервов.

Ранее кабмин внес на рассмотрение в Госдуму законопроект, предполагающий существенное увеличение государственных пошлин за оформление правового статуса в стране. Стоимость приема в российское гражданство или выхода из него планируется поднять до внушительной суммы 50 тыс. рублей.