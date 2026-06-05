Посол Ирана высказался о роли России в мире Посол Джалали: РФ может повлиять на ситуацию в мире в качестве члена Совбеза ООН

Россия — большая держава, которая играет позитивную роль в вопросе влияния на ситуацию в мире, заявил NEWS.ru посол Ирана в РФ Казем Джалали на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По его словам, Россия как член Совбеза ООН может сыграть эффективную практическую роль для исправления хаоса в мире.

К сожалению, хаос правит этим миром. Поэтому мы должны стремиться к созданию устойчивого мира. Россия — большая держава, которая играет позитивную роль во всех этих процессах. Эта страна как постоянный член Совбеза ООН может сыграть свою эффективную и практическую роль, — сказал Джалали.

Дипломат рассказал, что верит в устойчивый мир, в котором нуждаются все страны. По его словам, сегодня несправедливость находится на самом высоком уровне, потому что «западный мир, который строил международное право, сам же растоптал его».

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о планах организовать встречу с верховным лидером Исламской Республики. Глава Белого дома также добавил, что Хаменеи принимает участие в переговорном процессе Вашингтона и Тегерана. Он отметил, что переговоры развиваются быстро.