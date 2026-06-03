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03 июня 2026 в 14:43

«Мы неплохо ладим»: Трамп выразил желание встретиться с Хаменеи

Трамп заявил о желании встретиться с верховным лидером Ирана Хаменеи

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Daniel Torok
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Президент США Дональд Трамп заявил The New York Post о планах организовать встречу с верховным лидером Ирана аятоллой Моджтабой Хаменеи. Глава Белого дома добавил, что Хаменеи принимает участие в переговорном процессе Вашингтона и Тегерана.

Кажется, мы неплохо ладим. Я бы хотел с ним встретиться. Я бы с удовольствием встретился со всеми. Я бы хотел с ним встретиться, и, скорее всего, мы когда-нибудь встретимся, в зависимости от того, как будут развиваться события, — заявил республиканец.

Трамп отметил, что переговоры с Ираном развиваются быстро. При этом американский лидер допустил, что морская блокада Ирана может продолжаться до сентября.

Ранее главный экономист госкорпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач выразил мнение, что хаос на Ближнем Востоке — не безумие, а продуманная операция Вашингтона по восстановлению контроля над нефтью. По его мнению, захват венесуэльского черного золота, удары по Ирану и территориальные претензии на Гренландию — звенья одной цепи. Клепач подчеркнул, что США уже де-факто управляют венесуэльской нефтью и пытаются повторить сценарий 1940–1950-х на Ближнем Востоке.

США
Иран
Дональд Трамп
Моджтаба Хаменеи
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