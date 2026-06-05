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05 июня 2026 в 15:46

Ozon достиг договоренностей с Чувашией о развитии логистики в регионе

Фото: Пресс-служба Ozon
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В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) глава Чувашской Республики Олег Николаев и вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Игорь Зимин заключили соглашение о сотрудничестве. Российская цифровая платформа воплотит в регионе инвестиционный проект по строительству сортировочного центра.

Логистический объект, чья площадь займет больше 15 тыс. квадратных километров, сможет обработать около сотни тысяч заказов в день. За счет открытия такого склада клиенты из региона смогут быстрее получать заказы — обычно уже на следующий день. Предприниматели тем временем получат возможность быстрее развивать бизнес и повышать товарооборот. Запуск центра создаст новые рабочие места и поспособствует развитию экономики Чувашской Республики.

Сортировочный центр хотят открыть уже в 2027 году. Инвестиции компании в технологическое обеспечение склада составят около 500 млн руб. Ozon активно развивает автоматизированные системы сортировки в логистике, которые в два-три раза превышают скорость ручной сортировки. Так, комплекс камер и датчиков 3D-сортеров считывает штрихкод с этикетки товара и в режиме реального времени взаимодействует с IT-системой управления складом собственной разработки Ozon Tech. Устройства способны обслуживать до 600 направлений и обрабатывать до 10 тыс. посылок в час. Ленточные сортеры представляют собой «умные» конвейеры. Отправление сканируется на автоматическом 6D-сканере, который считывает штрихкод товара и распределяет посылки по направлениям доставки. Также товар проходит станцию контроля веса и габаритов товара.

Новый сортировочный центр станет для нас важным инвестиционным проектом в Чувашской Республике. Он — про людей, наших покупателей и предпринимателей. Клиентам станет еще проще и быстрее получать заказы, а продавцы смогут еще быстрее развивать бизнес и повышать оборот. Новый центр усилит уже существующую инфраструктуру — в регионе уже работают два хаба доставки — с этих складов заказы передаются курьерам, которые везут заказы в почти 800 пунктов выдачи заказов в Чувашии, — отметил Зимин.

Количество онлайн-заказов на Ozon в Чувашии за I квартал 2026 года выросло в 1,8 раза к аналогичному периоду 2025 года. Число клиентов увеличилось на четверть. При этом количество заказов из малых городов и небольших поселений региона выросло в два раза год к году.

Более 4 тыс. предпринимателей Чувашии уже успешно продают свои товары на Ozon, многие предлагают уникальную чувашскую продукцию. В прошлом году их общий оборот превысил 25 млрд рублей. Региональная витрина «Сделано в Чувашии» помогает миллионам покупателей по всей стране находить местные товары. Реализация этого проекта станет еще одним шагом к развитию предпринимательства, созданию новых рабочих мест и повышению качества жизни в нашей республике, — подчеркнул Олег Николаев.

Ранее стало известно, что в рамках ПМЭФ-2026 губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Игорь Зимин заключили соглашение о сотрудничестве. В ходе него планируется создать крупный логистический центр в регионе. Инвестиции маркетплейса в технологическое обеспечение комплекса составят примерно 3,2 млрд руб.

Общество
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Ozon
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