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24 июля 2026 в 12:32

В Петербурге обнаружили схему выдачи поддельных патентов для мигрантов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В Санкт-Петербурге обнаружили схему поддельных патентов для иностранцев, сообщает «Петербург2». Подозреваемой по делу стала местная жительница.

Сообщается, что женщина передавала иностранцам фальшивые справки о трудоустройстве — с их помощью приезжие получали право работать и жить в России. Всего подозреваемая получила 14 тыс. рублей. Полиция выяснила, что схема действовала несколько месяцев. Возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконной миграции.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили в отношении 29-летнего жителя города Балабаново, который прописал в своей квартире более 30 мигрантов. По информации ведомства, приезжие по этому адресу не проживали и никогда там не появлялись.

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