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22 июля 2026 в 12:50

Полиция нашла «резиновую» квартиру, в которой прописались 30 мигрантов

В Калужской области мужчина прописал в своей квартире более 30 мигрантов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Уголовное дело возбудили в отношении 29-летнего жителя города Балабаново, который прописал в своей квартире более 30 мигрантов, сообщается в канале ГУ МВД России по Калужской области в соцсети «ВКонтакте». По информации ведомства, приезжие по этому адресу не проживали и никогда там не появлялись.

Мужчина за свои услуги брал с каждого иностранца от двух до семи тысяч рублей. В общей сложности правоохранителями было выявлено 17 эпизодов преступной деятельности. В отношении мигрантов составлены административные протоколы и назначены штрафы по две тысячи рублей на каждого.

Ранее Госдума приняла закон, запрещающий выдачу российского гражданства, вида на жительство и разрешения на временное проживание иностранцам с неснятой или непогашенной судимостью. Новые нормы распространяются на преступления, совершенные как в России, так и за ее пределами.

До этого полиция провела проверку хостела в поселке Репино под Петербургом, где по документам числилось более 600 иностранных граждан. Во время рейда правоохранители обнаружили в здании 319 постояльцев. Только у одного человека выявили нарушение миграционного законодательства.

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