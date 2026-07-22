Полиция нашла «резиновую» квартиру, в которой прописались 30 мигрантов В Калужской области мужчина прописал в своей квартире более 30 мигрантов

Уголовное дело возбудили в отношении 29-летнего жителя города Балабаново, который прописал в своей квартире более 30 мигрантов, сообщается в канале ГУ МВД России по Калужской области в соцсети «ВКонтакте». По информации ведомства, приезжие по этому адресу не проживали и никогда там не появлялись.

Мужчина за свои услуги брал с каждого иностранца от двух до семи тысяч рублей. В общей сложности правоохранителями было выявлено 17 эпизодов преступной деятельности. В отношении мигрантов составлены административные протоколы и назначены штрафы по две тысячи рублей на каждого.

Ранее Госдума приняла закон, запрещающий выдачу российского гражданства, вида на жительство и разрешения на временное проживание иностранцам с неснятой или непогашенной судимостью. Новые нормы распространяются на преступления, совершенные как в России, так и за ее пределами.

До этого полиция провела проверку хостела в поселке Репино под Петербургом, где по документам числилось более 600 иностранных граждан. Во время рейда правоохранители обнаружили в здании 319 постояльцев. Только у одного человека выявили нарушение миграционного законодательства.