Госдума запретила давать гражданство и ВНЖ иностранцам с судимостью

Государственная дума приняла закон, запрещающий выдачу российского гражданства, вида на жительство и разрешения на временное проживание иностранным гражданам с неснятой или непогашенной судимостью. Документ опубликовали в базе данных российского парламента. Новые нормы распространяются на преступления, совершенные как в России, так и за ее пределами.

Ранее выданные документы при выявлении таких фактов будут аннулироваться. Вместе с тем в документе указано, что поправки не будут распространяться на иностранцев, которые получили статус беженцев или приехали в Россию ради политического убежища.

До этого депутаты Государственной думы приняли поправки в Кодекс России по административным правонарушениям, по которым мигрантов могут выдворить из страны за дискриминацию и нарушение прав и свобод человека. Их также могут депортировать за неповиновение военнослужащим на границе. Теперь количество статей в Кодексе, по которым иностранных граждан могут депортировать из страны, стало 45.