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20 июля 2026 в 13:44

Правоохранители устроили миграционный рейд в хостеле под Петербургом

В хостеле под Петербургом нашли 319 постояльцев вместо 600 по документам

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Полиция провела проверку хостела в поселке Репино под Петербургом, где по документам числилось более 600 иностранных граждан, сообщили Telegram-каналу «Фонтанка SPB Online». Уточняется, что во время рейда правоохранители обнаружили в здании 319 постояльцев.

По итогам проверки только у одного человека выявили нарушение миграционного законодательства. При этом у полицейских возникли вопросы к юридическому лицу, которое управляет хостелом. Отмечается, что на данный момент правоохранители проверяют возможные нарушения при постановке иностранных граждан на миграционный учет.

Ранее сообщалось, что в Рязани правоохранители выдворили из России троих иностранных граждан, которые ранее отбывали наказание за совершенные преступления. Среди выдворенных оказались гражданин одной из стран Центральной Азии, осужденный за причинение тяжкого вреда здоровью, а также уроженец государства СНГ, получивший приговор по статье об угрозе убийством. После завершения срока наказания мигрантов отправили за пределы России.

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