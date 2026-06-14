Мощный пожар разгорелся в подмосковном хостеле МЧС РФ: пожар разгорелся в хостеле «Чкалофф» в подмосковных Люберцах

Пожар произошел в хостеле «Чкалофф» в Люберцах, сообщили ТАСС в экстренных службах. По предварительной информации, пострадавших нет.

В ГУ МЧС по Московской области подтвердили, что возгорание случилось по адресу: деревня Чкалова, улица Первомайская, дом 21. Причины пожара и обстоятельства произошедшего выясняются. Экстренные службы продолжают работу на месте.

Пожар произошел в хостеле. По предварительной информации, пострадавших нет Открытое горение ликвидировано, площадь пожара составила 484 квадратных метра, — сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что строящаяся школа загорелась в подмосковных Мытищах. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Огонь охватил гидроизоляцию учебного заведения. На месте работали 15 спасателей, всего было задействовано три единицы техники.

До этого в нескольких регионах России произошла серия пожаров, вызванных ударами молний, в результате которых полностью сгорели жилые дома и квартиры, также есть пострадавший. Только за последние дни в Кемеровской области стихия уничтожила два дома в селах Андреевка и Красный Яр, причем в первом случае огонь перекинулся на веранду, гараж и стоявший внутри автомобиль.