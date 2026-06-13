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13 июня 2026 в 15:28

Огонь охватил строящееся здание школы в Подмосковье

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Строящаяся школа загорелась в подмосковных Мытищах, сообщил телеканал РЕН ТВ. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.

Огонь охватил гидроизоляцию учебного заведения. На месте работают 15 спасателей, задействовано три единицы техники.

Ранее корпус детского оздоровительного лагеря «Чемпион» загорелся в Забайкалье. Была проведена эвакуация 71 человека, включая детей и взрослых. На момент прибытия пожарных из корпуса детского лагеря шел густой черный дым. К тушению привлекли 34 человека и 11 единиц техники.

До этого в Отрадном произошел пожар в строительных бытовках. На опубликованных кадрах видно мощное пламя. На месте происшествия поднимался густой дым, бытовки находились за забором. Пожар удалось оперативно локализовать. По предварительной информации, жертв нет.

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