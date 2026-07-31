Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
31 июля 2026 в 09:31

«Спасти Зеленского»: на Кипре объяснили антироссийский выпад Туска

Журналист Христофору: антироссийский выпад Туска стал прикрытием для Зеленского

Дональд Туск Дональд Туск Фото: IMAGO/FOT.TEDI/NEWSPIX.PL/imago-images.de/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Премьер-министр Польши Дональд Туск намеренно связывает неопознанный объект в польском небе с Россией, чтобы отвлечь внимание от Украины и увеличить помощь Киеву, заявил кипрский журналист Алекс Христофору на своем YouTube-канале. По словам обозревателя, заявления Туска служат прикрытием для президента Украины Владимира Зеленского и позволяют оправдать наращивание военных поставок.

Это [заявление] может послужить хорошим отвлекающим маневром, чтобы спасти Зеленского, — сказал эксперт.

Ранее Туск заявил, что объект, найденный у села Тарнавы-Колония в Люблинском воеводстве, якобы является российской крылатой ракетой. Глава правительства признал, что окончательные выводы по результатам экспертизы обломков пока отсутствуют. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Кроме того, экс-посол Польши на Украине Ян Пекло заявил, что Зеленский в ходе визита в Варшаву грубо нарушил дипломатический этикет, отказавшись от встречи с президентом Каролем Навроцким. По словам дипломата, украинский глава по прибытии из США ограничился переговорами лишь с премьер-министром, проигнорировав главу государства.

Европа
Польша
Россия
Украина
Дональд Туск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист ответил, как не отрабатывать две недели после увольнения
Обманувший Долину мошенник ушел на СВО
«Человек с русским характером»: Еремин о смерти баскетболиста Едешко
В России пресекли контрабанду драгоценных изделий на миллиарды рублей
Удары по Украине сегодня, 31 июля: какие цели ВСУ поражены, последствия
В Омске осудят мужчину, снимавшего порнографию с детьми
Невеста хотела сжечь церковь перед свадьбой с помощью тампона
Наступление ВС РФ на Харьков 31 июля: последние новости, успехи армии, бои
В СВР раскрыли, что позволяет России добиваться целей
Омбудсмен призвала родителей не забывать об ответственности за своих детей
Захарова «восхитилась» гибкостью нейтралитета Швецарии
Украина поставила условие для помощи Трампу в войне с Ираном
Россиянам рассказали, кто становится негласным соучастником мошенников
Испания и Марокко приняли важное решение из-за прибытия мигрантов в Сеуту
В Госдуме предложили снизить ставку НДФЛ для молодых специалистов
ВСУ раскрыли позиции пунктов управления дронами в ДНР из-за Mavic
«Одноклассники» запустят онлайн-путешествие по Уралу
Пранкеры Вован и Лексус рассказали подробности розыгрыша Березовского
Названо условие Трампа для переговоров с Ираном
Hummer влетел в машину Росгвардии и устроил цепное ДТП
Дальше
Самое популярное
Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму
Общество

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.