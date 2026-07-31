«Спасти Зеленского»: на Кипре объяснили антироссийский выпад Туска Журналист Христофору: антироссийский выпад Туска стал прикрытием для Зеленского

Премьер-министр Польши Дональд Туск намеренно связывает неопознанный объект в польском небе с Россией, чтобы отвлечь внимание от Украины и увеличить помощь Киеву, заявил кипрский журналист Алекс Христофору на своем YouTube-канале. По словам обозревателя, заявления Туска служат прикрытием для президента Украины Владимира Зеленского и позволяют оправдать наращивание военных поставок.

Это [заявление] может послужить хорошим отвлекающим маневром, чтобы спасти Зеленского, — сказал эксперт.

Ранее Туск заявил, что объект, найденный у села Тарнавы-Колония в Люблинском воеводстве, якобы является российской крылатой ракетой. Глава правительства признал, что окончательные выводы по результатам экспертизы обломков пока отсутствуют. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Кроме того, экс-посол Польши на Украине Ян Пекло заявил, что Зеленский в ходе визита в Варшаву грубо нарушил дипломатический этикет, отказавшись от встречи с президентом Каролем Навроцким. По словам дипломата, украинский глава по прибытии из США ограничился переговорами лишь с премьер-министром, проигнорировав главу государства.