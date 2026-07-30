Туск без экспертизы заявил, что упавший в Польше объект является ракетой РФ

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о том, что упавший в окрестностях населенного пункта Тарнавы-Колония Люблинского воеводства объект был якобы российской крылатой ракетой. При этом он признал, что результаты детального обследования обломков объекта еще не поступили. Трансляцию вел телеканал TVP Info.

На данный момент все говорит о том, что мы имели дело с российской баллистической ракетой X-101, — утверждает Туск.

В начале июля в Румынии обнаружили и уничтожили пять морских беспилотников в акватории Черного моря. Временно исполняющий обязанности министра обороны страны Раду Мируцэ отметил, что часть обнаруженных аппаратов была оснащена взрывчатыми веществами.

Президент Румынии Никушор Дан сообщил, что истребитель F-16 сбил беспилотник, который нарушил воздушное пространство Румынии. По его словам, это уже второй подобный случай за два дня.

Позже МИД Румынии вызвал посла РФ и объявил одного из российских дипломатов персоной нон грата. В ведомстве пояснили, что решение было связано с нарушениями воздушного пространства беспилотниками, зафиксированными 24–26 июля.