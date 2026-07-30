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30 июля 2026 в 14:26

Туск без экспертизы заявил, что упавший в Польше объект является ракетой РФ

Туск: упавшая в Польше ракета была российской Х-101

Дональд Туск Дональд Туск Фото: Fot.Tedi/Newspix.Pl/Global Look Press
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Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о том, что упавший в окрестностях населенного пункта Тарнавы-Колония Люблинского воеводства объект был якобы российской крылатой ракетой. При этом он признал, что результаты детального обследования обломков объекта еще не поступили. Трансляцию вел телеканал TVP Info.

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