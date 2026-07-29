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29 июля 2026 в 17:17

Зеленский не добрался до Украины после визита в США

Зеленский встретится с Туском перед возвращением на Украину

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ian Davidson/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Самолет президента Украины Владимира Зеленского сел в Польше по дороге из США, сообщил Telegram-канал «Страна». Глава государства планирует встретиться с премьер-министром республики Дональдом Туском на фоне обострения отношений двух стран.

Для Зеленского это будет первый визит в Польшу после международного скандала. Конфликт между странами произошел после того, как президент Украины присвоил одному из подразделений ВСУ наименование «героев УПА» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Поляки раскритиковали это решение.

Ранее в республике увеличилось количество атак на украинцев. Пресс-секретарь президента Кароля Навроцкого Рафал Лешкевич раскритиковал Туска за неспособность защитить их от агрессии. Он отметил, что польские улицы давно не были свидетелями таких событий.

Кроме того, глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украину под бандеровским флагом не включат в состав Евросоюза. Глава ведомства сказал, что нельзя строить европейскую общность на той истории, которая чужда сообществу.

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