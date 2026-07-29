«Акты агрессии»: Туска обвинили в неспособности защитить украинцев

Премьер-министр Дональд Туск не может защитить украинцев, живущих в Польше, заявил пресс-секретарь президента Кароля Навроцкого Рафал Лешкевич в интервью агентству РАР. По его словам, граждане Украины сталкиваются с актами агрессии.

Дональд Туск не справляется с обеспечением безопасности на польских улицах, которые еще несколько лет назад не были свидетелями таких событий <...> Происходящие акты агрессии [в отношении украинцев] — это признак беспомощности правительства, — подчеркнул Лешкевич.

Отмечается, что 28 июля Туск обратился к Навроцкому с требованием четко обозначить позицию по поводу насилия в отношении украинцев в стране. При этом премьер обвинил оппозицию в подстрекательстве к актам.

Ранее украинский социолог Алексей Антипович заявил, что его сограждане будут массово выезжать из Польши на фоне роста числа нападений. Он отметил, что усилению негативного восприятия украинцев среди местных жителей могли способствовать заявления польских властей.

До этого в польском Вроцлаве группа местных жителей напала на пару украинцев, услышав их акцент в магазине. Оба пострадавших получили травмы головы, у них подозревают сотрясение мозга. Девушке наложили швы на шею.