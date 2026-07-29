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29 июля 2026 в 13:16

Экс-депутат Рады отреагировал на слова Зеленского о возвращении Крыма

Экс-нардеп Олейник: Зеленский отречется от Крыма и границ Украины 1991 года

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский отречется не только от Крыма, но и от границ 1991 года, заявил в беседе с «Ридусом» бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник. Так он отреагировал на слова политика о том, что вопрос о возвращении Крыма под юрисдикцию Киева теперь не включен в повестку российско-украинских мирных переговоров.

Оказывается, теперь повестки дня временно нет. Все прекрасно знают, что нет ничего более постоянного, чем объявление чего-то временным. Поэтому Зеленский уже мог понять, что это была глупая постановка вопроса. Дальше он заявит, что и границы 1991 года с Луганском, Донецком, Херсонской и Запорожской областями — это глупая постановка вопроса, — высказался Олейник.

Он отметил, что подобные высказывания могут дорого обойтись Зеленскому. Его вполне могут обвинить в измене и предательстве на Украине, предположил экс-нардеп.

Ранее Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом. Ключевой темой обсуждений стало мирное урегулирование конфликта на Украине.

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