Экс-депутат Рады отреагировал на слова Зеленского о возвращении Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский отречется не только от Крыма, но и от границ 1991 года, заявил в беседе с «Ридусом» бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник. Так он отреагировал на слова политика о том, что вопрос о возвращении Крыма под юрисдикцию Киева теперь не включен в повестку российско-украинских мирных переговоров.

Оказывается, теперь повестки дня временно нет. Все прекрасно знают, что нет ничего более постоянного, чем объявление чего-то временным. Поэтому Зеленский уже мог понять, что это была глупая постановка вопроса. Дальше он заявит, что и границы 1991 года с Луганском, Донецком, Херсонской и Запорожской областями — это глупая постановка вопроса, — высказался Олейник.

Он отметил, что подобные высказывания могут дорого обойтись Зеленскому. Его вполне могут обвинить в измене и предательстве на Украине, предположил экс-нардеп.

Ранее Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом. Ключевой темой обсуждений стало мирное урегулирование конфликта на Украине.