Помог детям и был избит: кто виноват в смерти ученого Зезина — подробности

Помог детям и был избит: кто виноват в смерти ученого Зезина — подробности

Известный аграрий академик РАН Никита Зезин скончался в Екатеринбурге, предположительно, от инфаркта. Ученого жестоко избили после конфликта, возникшего из-за детей, которые катались на квадроциклах по опытным полям. Следователи возбудили уголовное дело. Что известно о происшествии, накажут ли нападавших — в материале NEWS.ru.

Что известно об избиении ученого РАН Никиты Зезина в Екатеринбурге

Депутат Заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер сообщил, что 13 июля директор ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук» Никита Зезин вместе с заместителем Александром Шаниным обследовал посевы.

Проезжая мимо одного из полей, мужчины увидели школьников 8–10 лет, застрявших в грязи на квадроцикле. По словам депутата, Зезин взял у детей номера телефонов родителей и договорился о том, что довезет несовершеннолетних на УАЗе до института, после чего передаст взрослым. Вегнер утверждает, что около 18:00 к учреждению подъехали люди на четырех джипах.

«Из одного вышли две спортивного вида особи. Один из них представился Аркашей и, изрыгая мат, ударил Никиту Николаевича в голову. Тот попытался прикрыть голову, но удары сыпались прицельно. Затем последовали удары ногами, все сопровождалось криками и угрозами», — рассказал Вегнер.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

По его словам, дети наблюдали за происходящим. Вегнер также утверждает, что после избиения ученого мужчины напали на его заместителя, ветерана Афганской войны. Как отмечают СМИ, злоумышленники также плевали им в лицо.

После случившегося Зезин обратился с заявлением в полицию. «Меня поразило, что маленькие дети далеко от города и совсем одни. Я хотел им помочь, оставить их вечером одних на поле рядом с лесом и железной дорогой я просто не мог», — отметил он.

СМИ пишут со ссылкой на его сына Кирилла, что незадолго до нападения ученому сделали операцию на ноге, по которой во время избиения сильно ударили. На следующий день Зезин, несмотря на боль, отправился на встречу с губернатором Свердловской области Денисом Паслером, где его наградили знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени.

Вскоре состояние академика ухудшилось. Зезин скончался 22 июля на 68-м году жизни. По словам Вегнера, у ученого не выдержало сердце. Официальная причина смерти пока не называется.

Как коллеги отреагировали на смерть академика РАН Никиты Зезина

Коллеги ученого в УрО РАН заявили, что научно-исследовательский центр понес невосполнимую утрату. Они назвали Зезина наставником, вдохновителем, другом и человеком, с именем которого неразрывно связана современная история уральской аграрной науки.

В институте подчеркнули, что ученый посвятил сельскохозяйственной деятельности более 40 лет. Он написал более 260 научных трудов, монографий и книг. Основы адаптивно-ландшафтных систем земледелия, разработанные Зезиным, стали основой развития аграрного дела всего Уральского региона.

Коллеги ученого в беседе с NEWS.ru отметили, что он начинал с работы в отделе земледелия, где готовил диссертацию на соискание степени кандидата сельскохозяйственных наук.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Зезин был грамотным руководителем — отлично разбирался в профессии. Это порядочный, интеллигентный, внимательный человек, настоящий профессионал своего дела, эрудит и крепкий хозяйственник. Таким мы знаем и помним Никиту Николаевича. Он неустанно трудился на благо сельского хозяйства нашей Родины, был патриотом не на словах, а на деле», — рассказали коллеги.

Прощание с Зезиным состоялось 27 июля. Ученого похоронили на Сибирском кладбище в Екатеринбурге.

Могут ли побои и стресс привести к инфаркту

Реаниматолог Андрей Звонков пояснил NEWS.ru, что при стрессе, вызванном побоями, у человека повышается давление и растет риск тромбозов. При стенокардии увеличивается вероятность инфаркта или остановки сердца.

«Причины [смерти ученого] установит комиссия по изучению летальных исходов», — отметил медик.

Врач-кардиолог Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Виктория Осипова рассказала NEWS.ru, что при избиении возможны различные жизнеугрожающие состояния: черепно-мозговая травма, перелом свода черепа, внутричерепное кровоизлияние, повреждения внутренних органов, массивная кровопотеря, тромбоэмболические осложнения, а также нарушения сердечного ритма.

«Кроме того, сильная физическая боль и выраженное эмоциональное потрясение сопровождаются выбросом гормонов стресса — адреналина и норадреналина. У людей пожилого возраста, особенно при наличии атеросклероза, артериальной гипертензии или ишемической болезни сердца, это может привести к резкому повышению артериального давления, нарушению сердечного ритма, разрыву атеросклеротической бляшки с последующим инфарктом миокарда или развитием инсульта», — объяснила врач.

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru

По словам Осиповой, в кардиологии существует понятие «стресс-индуцированная кардиомиопатия» (синдром Такоцубо, или «синдром разбитого сердца»). При сильном эмоциональном или физическом потрясении сердце может временно потерять способность нормально сокращаться, а симптомы практически неотличимы от инфаркта миокарда. Хотя это состояние встречается относительно редко, оно подтверждает, что мощный стресс способен оказывать непосредственное влияние на работу сердца, добавила эксперт.

Как могут наказать виновных в смерти ученого РАН Зезина в Екатеринбурге

В пресс-службе Следственного комитета России заявили, что после сообщений об избиении заслуженного работника сельского хозяйства РФ было возбуждено уголовное дело. Доклад о расследовании будет представлен руководителю ведомства Александру Бастрыкину.

«Потерпевшего жестоко избили перед тем, как он скончался. По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело», — отметили в ведомстве.

Если следствие докажет умысел, то злоумышленникам может грозить до 20 лет лишения свободы по статье об убийстве или до пяти лет по статье о причинении смерти по неосторожности, рассказал NEWS.ru руководитель юридического агентства KDA Lawyers Дмитрий Костин. Доказать связь инфаркта с побоями можно путем проведения медицинской экспертизы, отметил юрист.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Если она установит, что потерпевший скончался именно в результате избиения, то действия нападавших, в зависимости от умысла, можно квалифицировать как убийство, причинение тяжкого вреда, повлекшего смерть, и так далее. В ином случае ответственность ограничивается статьями о побоях, причинении легкого или среднего вреда здоровью, а также о хулиганстве», — пояснил юрист.

Адвокат Вадим Багатурия рассказал NEWS.ru, что о наличии умысла могут свидетельствовать удары по голове ученого, избиение лежащего или потерявшего сознание человека, а также количество и сила ударов.

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