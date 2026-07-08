Беспорядки, одежда, свидетели: пропавшие девочки в Туве, новости 8 июля

В Туве продолжаются поиски двух девочек, пропавших 1 июля в Кызыле. Что об этом известно, как их ищут в СК, что за вещи нашли в 80 км от Кызыла, почему пропажа детей спровоцировала беспорядки?

Поиск пропавших девочек в Туве, новости 8 июля

Спасатели обследовали 110 км прибрежной зоны в поисках двух девочек, пропавших 1 июля в Кызыле. Сотрудники МЧС прошли от села Ийи-Тал до города Шагонара, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Туве.

«МЧС Тувы продолжает активные поиски двух пропавших девочек. Итоги поисковых мероприятий за сутки (7 июля): спасателями Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС России от села Ийи-Тал до города Шагонара всего обследовано 110 км прибрежной зоны, осмотрено 12 островов, пять заломов (скоплений коряг и древесины)», — говорится в сообщении.

Обследована береговая линия рек Енисей и Малый Енисей на расстоянии 30 км.

«В минувшие сутки в совместных поисковых группах было задействовано 717 человек и 180 единиц техники, в том числе 41 плавсредство и 12 беспилотников», — сообщили в МЧС.

Фото: max.ru/id1701037466_gos*

Две девочки, 12 и 13 лет, пропали 1 июля в Кызыле. В последний раз камеры видеонаблюдения зафиксировали, как они пошли к Енисею, к дамбе. В начале поисков на берегу Енисея обнаружили телефоны детей, а затем волонтеры нашли один тапок и одну сандалию, принадлежавшие детям. Сотни волонтеров, спасателей и других ведомств выходят на поиски девочек. Работают водолазы, кинологи, операторы БПЛА, отряд сапбордистов. Семьи девочек объявили вознаграждение в миллион рублей за ценную информацию.

Также обследованы территория детского оздоровительного лагеря «Дубинино», чабанские стоянки и жилые дома, сообщили в МВД по республике.

«В течение дня 8 июля в поисковых мероприятиях были задействованы 106 поисковых групп общей численностью 459 человек. <…> По поручению министра внутренних дел по Республике Тыва генерал-майора полиции Юрия Завьялова сотрудники МО МВД России „Кызылский“ обследовали территорию детского оздоровительного лагеря „Дубинино“, пустующие строения, прилегающую территорию и береговую линию реки Малый Енисей. <...> Осмотрены жилые домики, кошары и хозяйственные постройки», — говорится в сообщении.

СУ СК по региону просит откликнуться местных жителей, которые 1 июля могли быть в Кызыле на велодорожке береговой линии Енисея или возле спортивной площадки.

«Следственные органы обращаются к жителям республики с просьбой откликнуться граждан, которые 1 июля 2026 года в период с 17:00 до 21:00 находились на велосипедной дорожке, расположенной вдоль береговой линии, от Дома ветеранов города Кызыла до Зеленой зоны — спортивной площадки поселка Каа-Хем Кызылского района. Ваши свидетельские показания могут иметь важное значение для установления обстоятельств происшествия. <…> Любая информация, даже кажущаяся незначительной, может оказаться важной», — пишет ведомство в МАКСе.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

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По данным «Российской газеты», во время обследования окрестностей села Ийи-Тал были найдены одна резиновая тапка и мокрая застегнутая футболка. Эту территорию начали осматривать после того, как оперативный штаб расширил зону поиска девочек до Саяно-Шушенской ГЭС. Село Ийи-Тал, где были найдены эти вещи, находится в 80 км ниже по течению Енисея, чем то место, где изначально искали девочек.

Несколько человек задержаны в Туве в ходе расследования уголовных дел, которые были возбуждены после беспорядков в Кызыле в ночь на 6 июля, сообщает «Коммерсант». Толпа собиралась штурмовать частный дом, где, по слухам, якобы могли находиться пропавшие девочки.

«Источником этих сведений люди назвали женщину, считающую себя „ясновидящей“ и „гадалкой“. Собравшиеся вели себя агрессивно, в окна дома полетели камни. На место прибыли сотрудники силовых ведомств, и в ходе наведения порядка один из полицейских получил несколько ударов по голове», — говорится в публикации.

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