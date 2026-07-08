Новый потоп в Дагестане: что известно 8 июля, какие районы ушли под воду

Новый потоп в Дагестане произошел из-за мощных ливней, пишут СМИ и Telegram-каналы. Что известно сегодня, 8 июля, какие районы ушли под воду и оказались отрезаны, есть ли разрушения и жертвы?

Новый потоп в Дагестане: что известно сегодня, 8 июля

Мощные потоки воды обрушились на Дагестан после прошедших в регионе ливней, в горных районах сошли сели и размыло дороги. В Чародинском районе грязевые потоки разрушили основную и объездную трассы, реки вышли из берегов.

Всего, по сообщениям СМИ, размыто 16 дорог, в селе Магар разрушен мост. В Гергебильском районе из-за повышения уровня воды в реке Койсу была подтоплена магистральная линия газопровода, подача газа на территории временно прекращена.

В Левашинском районе отключили электроэнергию. Также пострадал Лакский район. Сейчас на местах работают дорожные и аварийные службы, расчищают завалы, восстанавливают проезд, газоснабжение и электроэнергию.

Как ранее топило Дагестан

В начале апреля в Дагестане был мощный паводок. Более шести тысяч жилых домов подтопило в 25 населенных пунктах, шесть человек погибли, ранее заявил глава МЧС Александр Куренков. Затопило более 170 участков дорог, эвакуировали свыше шести тысяч человек, в том числе 1300 детей, в регионе работали 55 пунктов временного размещения, сообщил Сергей Меликов, тогда занимавший пост главы региона. Ущерб сельскому хозяйству Дагестана составил, по подсчетам на начало апреля, около 640 млн рублей, заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

Наводнение в Дагестане Фото: Стрингер/NEWS.ru

Около 76 человек обратились за медпомощью с симптомами кишечной инфекции. В регионе проводилась вакцинация против гепатита А. В Роспотребнадзоре заявили, что чистой питьевой воды в Дагестане на начало апреля было достаточно, эпидемиологическая ситуация оценивалась как спокойная.

3 июля в ГУ МЧС России по Республике Дагестан сообщили, что в регионе выплачено 2,2 млрд рублей компенсаций пострадавшим от паводка, выплаты получили более 62 тысяч дагестанцев. Принято 1180 заявлений от собственников домов, признанных нуждающимися в капремонте или полностью утраченных.

Обследование жилых помещений комиссиями ведется во всех пострадавших муниципалитетах. Прием документов организован по графику: в Дербентском районе он уже завершен, сейчас основные усилия сосредоточены в Хасавюртовском районе и городе Хасавюрте. С 5 июля стартует в Дахадаевском районе, а до 20 июля — в остальных муниципалитетах.

В апреле на Дагестан обрушился мощный снегопад. «Удар» пришелся, в частности, по селу Хосрех в Кулинском районе. Местным жителям пришлось раскапывать дома, забираясь на крыши. Дагестанцы просили помощи у жителей других сел и соседнего Лакского района.

На время в селе Хосрех пропали связь и электричество, закрылись магазины. Непростая ситуация наблюдалась и в соседнем Агульском районе, где также прошел сильный снегопад. Село Куруш практически отрезало от внешнего мира, завалило дороги и дома. Местные не могли выбраться на улицы.

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