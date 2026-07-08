Удары возмездия ВС РФ по Украине 8 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ

Удары возмездия ВС РФ по Украине 8 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ

Вооруженные силы России в ночь на 8 июля нанесли удары по военным целям на территории Украины. Атаке высокоточным оружием подверглось предприятие по выпуску украинских крылатых ракет «Фламинго». Также поражены склады, цеха сборки БПЛА противника, автозаправочные станции, использующиеся в интересах ВСУ, и железнодорожные узлы. Об этих и других ударах возмездия ВС России по военным объектам противника — в материале NEWS.ru.

Что известно из официальных сообщений Минобороны РФ 8 июля

Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 8 июля был нанесен удар по объектам ВПК Украины в Киеве.

«Сегодня ночью в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру на территории России Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины в городе Киеве», — говорится в заявлении министерства, опубликованном в Telegram-канале.

В результате удара поражено промышленное предприятие компании «Самсунг-Украина», на котором осуществлялось производство и хранение комплектующих для крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго», а также цех по сборке БПЛА большой и средней дальности.

Кроме того, как сообщило военное ведомство, расчеты войск БПС Южной группировки войск поразили пункты управления БПЛА противника и ликвидировали живую силу ВСУ в Алексеево-Дружковке.

Оператор БПЛА ВС РФ Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Что о ночных ударах по территории Украины сообщили военные блогеры

Вооруженные силы РФ в ночь на 8 июля нанесли удары по объектам в 10 областях Украины, сообщил в своем Telegram-канале военный блогер Олег Царев.

«Мониторинг противника насчитал 169 БПЛА, запущенных с территории России. Целями „Искандера-М“ стали грузовой склад „Новой Почты“(объекты „Новой Почты“ регулярно используются для доставки компонентов для БПЛА ВСУ, а также тепловизоров и другого военного снаряжения. — NEWS.ru) и склады строительной компании ООО „ДКФ КОМПАНИ“. По данным NASA FIRMS, в обоих районах фиксируются крупные пожары», — написал он.

По данным Царева, еще один удар зафиксирован в районе ТЭЦ-6.

«В Одесской области вечерние и ночные прилеты по складам, фурам, а также южной логистике. Вчерашний удар „Искандеров“ по району цементного завода поразил склады, СТО для фур и грузовую инфраструктуру. В Павлограде основной удар пришелся по железнодорожным узлам. В Запорожье поражено здание Управления уголовного розыска; сожжены четыре АЗС. Под ударами кассетных „Торнадо-С“ были Харьков и Изюм. Российские источники полагают, что целью стали HIMARS, обстреливающие Белгород», — сообщил блогер.

Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Telegram-канал «Донбасский партизан» рассказал о новых ударах по инфраструктуре противника. Под атаки попали мобильный топливный узел, складские площадки двойного назначения, объект с материалами для беспилотного производства и сеть АЗС на логистических маршрутах.

«По территории промзоны в Киеве нанесен удар баллистической ракетой. Поражены три складских здания. Общая площадь пожара составила около 9400 м². <...> Это складской логистический хаб двойного назначения: такие площадки используются для маскировки военных грузов, накопления имущества, комплектации отправок, перегрузки и дальнейшего распределения по маршрутам снабжения», — уточнил канал.

Также были нанесены два ракетных удара по территории ООО «Гейзер». Повреждены административное здание и три одноэтажных складских помещения. Общая площадь пожара — около 4500 м².

В Кирничках Одесской области четыре БПЛА поразили АЗС «Петромот», использовавшиеся в интересах ВСУ.

«Сгорели здание операторской и топливораздаточные колонки. В Спасском один БПЛА поразил АЗС „ВСТ“. Повреждены оборудование станции, здание операторской и навес над топливораздаточными колонками», — сообщил «Донбасский партизан».

Минобороны РФ эти данные пока не прокомментировало.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Что стоит за ночным ударом по предприятию компании «Самсунг-Украина»

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в своем канале в мессенджере МАКС подвел итоги серии ударов ВС России по украинским предприятиям, производящим комплектующие для ракет наземного базирования «Фламинго».

«Компания Fire Point заявляла о планах довести производство до семи ракет „Фламинго“ в сутки. Именно поэтому завод, где делают комплектующие для этой ракеты, — цель не разовая, а системная: без узлов и корпусов конвейер Fire Point останавливается сам собой», — написал военкор.

Он напомнил, что это уже не первый удар по цепочке «Фламинго».

«Двумя сутками ранее, 6 июля, ВС России поразили еще несколько предприятий киевского ВПК — „Визар“ и „Квант“. А до этого, 2 июля, — „Радионикс“, выпускающий системы управления для той же „Фламинго“ и для ОТРК „Файер Пойнт“, „Атлон Авиа“ и „Антонов“. Это методичное разбирание украинской ракетной промышленности по звеньям — от систем управления до сборочных цехов и комплектующих», — сообщил Коц.

Одной серией ударов, по его словам, эту программу не остановить, поскольку производство разнесено по десяткам секретных площадок по всей стране. «Но каждый такой удар — это минус недели, а то и месяцы к темпу выпуска. Сегодня — „Самсунг-Украина“ и цех БПЛА. До этого — „Радионикс“, „Визар“, „Квант“. Дальше будут новые звенья той же цепи», — подытожил военкор.

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