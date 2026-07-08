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08 июля 2026 в 10:42

Дерзкий налет на Киев, Patriot не осталось: удары по Украине ночью 8 июля

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
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В ночь на 8 июля по целям в Киеве был нанесен групповой удар высокоточным оружием, сообщило российское военное ведомство. Что об этом известно, какие объекты поражены?

Удары по Украине ночью в июля, что известно

Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по целям на Украине в ночь на 8 июля.

«Сегодня ночью в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру на территории России Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины в городе Киеве. В результате удара поражены промышленное предприятие компании «САМСУНГ-УКРАИНА», на котором осуществлялось производство и хранение комплектующих для крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго»; цех по сборке БПЛА большой и средней дальности», — говорится в публикации.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев пишет, что «"Искандеры" снова пришли в столицу, а разговоры о нехватке Patriot уже перестали быть просто жалобами украинских спикеров. Если баллистика проходит, значит, проблема не в заявлениях, а в реальном количестве перехватчиков».

«Центральный сюжет суток. Ранее целями "Искандеров" назывались грузовой склад "Нова Пошта №12", склады ООО "ДКФ КОМПАНИ", район завода в Вишневом и район ТЭЦ-5. Тут все сходится: складская логистика, промышленность, энергетический контур и вопрос Patriot. Удар по Киеву всегда бьет не только по объекту, но и по витрине украинской устойчивости», — указывает подпольщик.

«Искандер-М» «Искандер-М» Фото: РИА Новости

Украинский политик и блогер Олег Царев сообщает об ударах в 10 областях Украины.

«Мониторинг противника насчитал 169 БПЛА, запущенных с территории России, из которых якобы "сбито/подавлено" – 139. По Киеву нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного базирования. Поражено предприятие компании "САМСУНГ-УКРАИНА" (производит и складирует комплектующие для ракет FP-5 «Фламинго»), цех по сборке БПЛА. Также целями "Искандер-М" стали грузовой склад "Новой Почты" и склады строительной компании ООО "ДКФ КОМПАНИ". По данным NASA FIRMS, в обоих районах фиксируются крупные пожары. Еще один удар зафиксирован в районе ТЭЦ-6. Повторный удар по району завода в Вишневом», — указывает Царев.

По информации политика, в Одесской области были вечерние и ночные прилеты по складам, фурам, а также южной логистике, вчерашний удар «Искандеров» по району цементного завода поразил склады, СТО для фур и грузовую инфраструктуру; в Павлограде основной удар пришелся по ж/д узлам; в Запорожье поражено здание Управления уголовного розыска; сожжены четыре АЗС; в Харьковской области под ударами кассетных «Торнадо-С» были Харьков и Изюм — российские источники полагают, что целью стали HIMARS, обстреливающие Белгород.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

По данным военного ведомства, противник, однако, продолжил атаковать российскую территорию.

«В течение ночи в период с 20.00 мск 7 июля до 8.00 мск 8 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 415 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, республик Крым и Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей», — говорится в публикации МО РФ.

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