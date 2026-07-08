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08 июля 2026 в 05:30

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 июля

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
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Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 8 июля?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 8 июля

Силы противовоздушной обороны ночью предотвратили нападение трех беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака трех беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в канале на платформе МАКС.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» также сообщил, что украинская армия в ночь на среду атаковала Саратов и Борисоглебск Воронежской области. Других подробностей канал не привел. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Ночью опасность атаки беспилотников объявили сразу в нескольких регионах. Среди них — Саратовская область, Республика Чувашия, а также Сочи, Сириус, Казань и Зеленодольск.

Кроме того, угроза атаки БПЛА была объявлена в Татарстане для Альметьевска, Бугульмы, Лениногорска и Чистополя.

«Угроза атаки БПЛА на города Чистополь, Бугульма, Альметьевск, Лениногорск. Необходимо принять меры безопасности», — сообщается в канале ГУ МЧС по республике в МАКСе.

Позже в региональном ГУ МЧС сообщили, что опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена для Заинска, Нижнекамска, Елабуги и Набережных Челнов.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В ночь на 7 июля дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили 452 украинских беспилотника над Россией, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ подверглись 17 регионов страны.

Дроны сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областями. Кроме того, БПЛА были ликвидированы над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.

Частные дома, гаражи и автомобили в двух муниципалитетах Воронежской области были повреждены в результате атаки беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев. Расчеты ПВО уничтожили 14 дронов над двумя городскими округами и четырьмя районами, жертв и пострадавших нет.

На промышленном предприятии в Калужской области после атаки украинских беспилотников вспыхнул пожар, заявил глава региона Владислав Шапша. По его словам, обошлось без жертв и пострадавших. В ночь на 7 июля силы ПВО уничтожили шесть дронов ВСУ над Боровским, Дзержинским и Сухиничским муниципальными округами, а также на окраине Калуги, уточнил губернатор.

В результате удара ВСУ по поселку Юбилейный Курского района пострадали двое местных жителей — 33-летний мужчина и 34-летняя женщина, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. По его словам, они получили множественные осколочные ранения.

Хинштейн подчеркнул, что в результате атаки в поселке были повреждены крыша и остекление одного частного дома, в другом выбиты окна.

В Запорожской области из-за атак Вооруженных сил Украины произошло частичное отключение электроснабжения. Ряд энергетических объектов получил повреждения, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

В Крыму несколько населенных пунктов и районов остались без света после ударов БПЛА противника, заявили в «Крымэнергоинформе». На месте ЧП работают аварийно-восстановительные бригады ГУП РК «Крымэнерго» и ПАО «Россети». Электроснабжение было нарушено в 12 районах и шести городах полуострова. В частности, без света остались жители населенных пунктов Красноперекопск, Джанкой, Саки, Евпатория, Керчь и городского округа Армянск. Кроме того, было нарушено энергоснабжение Красноперекопского, Джанкойского, Красногвардейского, Белогорского, Черноморского, Раздольненского, Первомайского, Советского, Нижнегорского, Кировского и Ленинского районов.

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