Деморализация ВСУ и наступление российских сил: успехи ВС РФ к утру 7 июля

После освобождения Константиновки в ДНР 3 июля российские военные продолжили наступление на северо-запад и начали борьбу за контроль над двумя соседними населенными пунктами. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 7 июля?

ВС РФ наступают на два села у Константиновки

Как рассказал военный эксперт Андрей Марочко в разговоре с ТАСС, речь идет о селах Осыково и Алексеево-Дружковка.

«Говоря про Константиновку, можно уже поставить точку в обсуждении, освобожден данный населенный пункт или нет, поскольку наши военнослужащие продвинулись в северо-западном направлении. Сейчас идут бои за Осыково, и уже пойдут бои за Алексеево-Дружковку. Так что наши военнослужащие не остановились на достигнутом и начинают продвигаться», — сказал он.

Марочко добавил, что российские бойцы также расширяют зону контроля северо-восточнее от Константиновки.

Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

ВС РФ закрепились в Харьковской области

Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, российские военнослужащие обосновались на северо-восточных рубежах Казачьей Лопани в Харьковской области и постепенно увеличивают контролируемую территорию как на запад, так и на восток.

«Есть закрепление на северо-восточных окраинах Казачьей Лопани. Идет расширение зоны контроля — именно с этого участка — как в западном, так и в восточном направлениях», — сказал он.

Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

ВСУ деморализованы после потери Константиновки

После потери Константиновки личный состав Вооруженных сил Украины деморализован, сообщил ТАСС командир 2-го батальона 1465-го мотострелкового полка 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск России с позывным Агалу.

«Мы можем сказать, что противник деморализован, заметно это. Поначалу, когда мы ворвались в Константиновку, он пытался ворваться так же, но у него не получилось. <...> Мы сейчас дестабилизировали противника, и противнику очень трудно двигаться», — отметил Агалу.

Собеседник добавил, что ВСУ совершают террористические атаки в освобожденной Константиновке — бьют по гражданскому населению и затрудняют эвакуацию.

«Они (местное население. — NEWS.ru) уже сами хотят быстрее эвакуироваться оттуда, с города, потому что там невыносимо находиться. Противник бьет там, где и мирные у нас находятся граждане. Противник наносит такие террористические действия на гражданских», — отметил Агалу.

На ключевых маршрутах в Сумской области у ВСУ больше нет АЗС

ВСУ потеряли автозаправочные станции на ключевых маршрутах в Сумской области из-за ударов российских военных. Об этом ТАСС рассказали в силовых структурах России.

«В Сумской области на основных дорогах у ВСУ не осталось АЗС. Это подтверждают и планы региональных украинских властей с 10 июля запретить розничную продажу бензина», — сказал собеседник агентства.

В конце июня Минобороны России сообщило о нескольких ударах по энергообъектам, которые ВСУ используют для своих нужд. Это произошло в Киевской, Сумской, Черниговской областях, а также на оккупированной ВСУ территории ДНР. В Конотопе (Сумская область) из-за удара по подстанции 330 кВ обесточены промышленные объекты и предприятия, работавшие на ВСУ. В Черниговской области удар дрона «Герань-2» уничтожил автозаправку в районе Репок, которая использовалась для заправки военной техники.

Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

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