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07 июля 2026 в 02:42

Налет на Курск ночью 7 июля: попадание в многоэтажку, раненые, что известно

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
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Вооруженные силы Украины в ночь на 7 июля атаковали Курск. Что известно о последствиях налета дронов, есть ли пострадавшие?

Что известно об атаке ВСУ на Курск ночью 7 июля

Глава Курской области Александр Хинштейн сообщил, что ночью вторника несколько беспилотников ВСУ было сбито в небе над Курском. По его данным, есть повреждения частных жилых домов, один из БПЛА врезался в техэтаж высотки.

Как уточнил губернатор региона, БПЛА врезался в техэтаж многоэтажного дома на проспекте Клыкова. Также повреждены частные жилые дома. По предварительным данным, пострадавших нет.

На место происшествия прибыли замгубернатора Олег Горячев и глава Курска Евгений Маслов. Также задействованы сотрудники МЧС, Росгвардии и полиции. Утром специалисты оценят ущерб.

Хинштейн обратился к местным жителям и призвал их соблюдать меры безопасности и не приближаться к обломкам сбитых аппаратов.

«Категорически запрещено приближаться к обломкам, пытаться самостоятельно их потушить или обезвредить. Берегите себя», — обратился к жителям глава региона.

Какие еще регионы подверглись атаке ВСУ ночью 7 июля

В Белгородской области из-за атаки ВСУ пострадали три человека. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в своем канале в МАКСе.

«Белгород и Белгородский округ сегодня ночью подверглись массированной ракетной атаке ВСУ. Хотя большая часть снарядов была сбита, есть прилеты по гражданской инфраструктуре», — написал он.

По словам Шуваева, предварительно, пострадали три человека в селе Беловское. Врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.

Позднее Шуваев заявил, что после ракетного обстрела Белгорода и Белгородского округа начались перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры, добавил врио губернатора.

«В Белгороде на одном из объектов произошло возгорание, пожарные расчеты занимаются его ликвидацией. Вновь повреждена энергетическая инфраструктура, поэтому в отдельных районах Белгорода и нескольких муниципалитетах есть перебои в электро- и водоснабжении», — написал он.

По словам Шуваева, экстренные службы делают все возможное для скорейшего устранения последствий террористической атаки Киева.

Глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в Запорожской области частично прекращено электроснабжение из-за повреждения ряда энергетических объектов в результате атак Вооруженных сил Украины. Сейчас эксперты оценивают повреждения.

«В результате атак со стороны противника на энергосистему Запорожской области поврежден ряд энергетических объектов. Фиксируем частичное отключение электроснабжения в регионе. Идет оценка повреждений», — написал глава региона в МАКСе.

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