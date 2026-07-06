Налет на Ленобласть, блэкаут в Крыму, бомбы в духах: ВСУ атакуют РФ 6 июля

Налет на Ленобласть, блэкаут в Крыму, бомбы в духах: ВСУ атакуют РФ 6 июля

В ночь на 6 июля над территорией России сбили свыше 500 украинских беспилотников. В Калужской области в результате налета БПЛА на предприятии возник пожар. Часть Крыма осталась без света. В Ярославской области два человека пострадали при атаке дронов. Завербованный украинскими спецслужбами россиянин прятал бомбы в парфюмерных наборах. Подробнее о том, как Вооруженные силы Украины атакуют Россию, — в материале NEWS.ru.

Над какими регионами РФ сбили украинские беспилотники

Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 6 июля перехватили и уничтожили 519 украинских беспилотников самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны. По данным ведомства, атака затронула более 20 регионов страны, а также акваторию Азовского моря.

Дроны уничтожили над Белгородской, Псковской, Новгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Тверской, Ярославской, Воронежской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Волгоградской и Ленинградской областями. Кроме того, беспилотники сбили над Московским регионом, Краснодарским краем и над территорией Республики Крым, сказано в сообщении.

Утром 6 июля губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что над регионом уничтожили три украинских беспилотника.

«Место падения зафиксировано на территории Мелекесского района. Пострадавших и повреждений имущества нет. Работают спецслужбы», — заявил глава региона.

Силы ПВО сбили 47 беспилотников над Ленинградской областью в ходе отражения атаки ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. По его данным, обломки БПЛА упали в двух местах: в районе Лужского полигона и порта Усть-Луга.

ПВО ВС РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На промышленном предприятии в Дзержинском округе Калужской области в результате атаки беспилотников произошло возгорание, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. Сотрудники были оперативно эвакуированы. Шапша также отметил, что силы ПВО уничтожили 16 беспилотных летательных аппаратов над Боровским, Дзержинским, Малоярославецким и Мосальским муниципальными округами.

Украинский FPV-дрон атаковал многоквартирный жилой дом в Белгороде. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил оперативный штаб по Белгородской области. В результате детонации было повреждено остекление здания.

По меньшей мере 15 беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону столицы, были сбиты силами противовоздушной обороны Министерства обороны России, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин утром 6 июля.

В российском военном ведомстве пока не прокомментировали эту информацию.

Как ВСУ атаковали Ярославскую область

Два человека пострадали в результате массированной атаки украинских беспилотников на Ярославль в ночь на 6 июля, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. По его словам, раненые были госпитализированы.

«Сегодня ночью на подлете к Ярославлю силами ПВО и РЭБ отражена массовая атака украинских БПЛА. Сбито более 70 беспилотников. Два человека получили осколочные ранения», — написал он.

Кроме того, в целях обеспечения безопасности было перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Ограничение вводили от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой.

Утром 6 июля губернатор сообщил, что движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановили.

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как ВСУ атаковали Крым

Жертвой ночного удара ВСУ по Крыму стала жительница Керчи, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Еще два человека, по его словам, получили ранения.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отключении электроснабжения в городе. По его словам, причиной стала атака на энергетическую инфраструктуру за пределами Севастополя.

Развожаев отметил, что на объектах был введен особый режим. Социальные учреждения перевели на резервные схемы электроснабжения. Специалисты ведут работы по восстановлению подачи электроэнергии.

Губернатор Севастополя обратился к жителям с просьбой экономить заряд мобильных устройств и использовать их только для экстренной связи. Кроме того, гражданам рекомендовали снизить яркость экранов и отключить фоновые приложения.

В Крымэнерго подтвердили, что на полуострове произошло массовое отключение электроэнергии. Перебои затронули потребителей во всех городах и районах региона. В компании рассчитывают восстановить электроснабжение до конца дня.

В Минобороны РФ не комментировали эти сведения.

Как российский боец перехитрил солдат ВСУ

Российский боец в Васильевке ввел в заблуждение украинских военных, притворившись их сослуживцем, рассказал журналистам заместитель командира отряда «Шторм» 30-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Центр» Алексей Леонтьев. Впоследствии военнослужащий связался с руководством и сообщил о расположении украинских солдат, после чего туда была отправлена группа российских беспилотников.

«Наш боец проходил мимо подвала, и ему в спину крикнули: „Стой, кто ты?“ Он смекнул, потому что акцент нерусский, и крикнул: „Я свой, 155-ка“, и прыгнул в кусты», — сказал Леонтьев.

Солдаты ВСУ попытались выбраться из укрытий, применив дымовые шашки и гранаты. Боец ВС РФ открыл по ним огонь и ликвидировал их.

ВС РФ Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В свою очередь пленный солдат 107-й бригады ВСУ Георгий Руснак рассказал журналистам, что сослуживцы отказали ему в оказании медицинской помощи из-за его молдавского происхождения. По словам военного, он получил осколочные ранения ног. Один из сослуживцев попытался оказать ему первую помощь и остановить кровотечение, однако другие солдаты ВСУ осудили это. Отступая с позиции, они бросили раненого.

«Ребята сказали, мол, бросай молдаванина, пусть он сам делает, как хочет, если хочет жить. Если не хочет, пусть умирает», — заявил пленный.

Завербованный спецслужбами Украины шпион рассылал бомбы в парфюмерных наборах

Силовики пресекли массовую рассылку бомб, закамуфлированных 23-летним россиянином в парфюмерных наборах, заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Предотвращена серия диверсионно-террористических актов, планировавшихся спецслужбами Украины в отношении принимающих участие в СВО военнослужащих Минобороны РФ, а также сотрудников оборонных предприятий», — отметили в ЦОС.

Силовики задержали россиянина, завербованного украинскими спецслужбами, в Первоуральске Свердловской области. Посылки были изъяты и обезврежены.

В ЦОС подчеркнули, что мужчина изъял из схронов в Челябинске взрывные устройства, закамуфлированные в парфюмерные наборы. Затем он отправил их по почте военнослужащим и сотрудникам органов власти, проживающим в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области.

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