Волоховка, Харьков, Юрченково: хорошие и плохие новости фронта СВО 6 июля

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 6 июля? Что происходит у Андреевки, Белицкого, Василевки, Волчанска, Волоховки, Гришино, Земляного Яра, Избицкого, Константиновки, Казачьей Лопани, Липцев, Лосевки, Масляковки, Рай-Александровки, Северска, Харькова, Юрченково и Ямполя?

WarGonzo

На Добропольском направлении войска РФ атакуют позиции ВСУ восточнее Сергеевки, сообщает Telegram-канал WarGonzo.

«Идут бои у Гулево. Есть продвижение у Белицкого, в самом населенном пункте проводится зачистка. На Константиновском направлении идут бои в Алексеево-Дружковке и в Осыково. В Красном Лимане продолжается зачистка города. Есть продвижение к Андреевке и Ольговке. Харьковский фронт. На Волчанском направлении ВС РФ продолжают расширять зону безопасности в районе Белого Колодезя. Сообщается о выходе к Юрченково. Войска РФ наступают по линии Волоховка — Верхняя Писаревка. Идут бои в районе села Бударки», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Северный ветер»

ВС России на Харьковском направлении нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в районах Рубежного, Белого Колодезя, Захаровки, Ольховатки, Устиновки, Артельного, Зарубинки, Новоуживновки, Кленового, Старого Салтова, Великого Бурлука и Харькова, пишет Telegram-канал «Северный ветер».

«Штурмовые подразделения ВС РФ продолжают наступательные действия в поселке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах. Кадры объективного контроля показывают, что наши операторы FPV-дронов контролируют основные логистические маршруты противника на данном участке фронта. На Волчанском направлении штурмовые подразделения группировки „Север“ продвинулись на десяти участках до 600 метров. Стрелковые бои идут в селе Юрченково, поселке Белый Колодезь и в лесных массивах Волчанского района. На Великобурлукском направлении наши штурмовые группы продолжают вести стрелковые бои в селе Петро-Ивановка и в окрестностях населенного пункта, а также в лесных массивах около сел Шевякова, Бударки и Землянки», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Два майора»

ВС России продолжают зачищать Константиновку, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«Из Константиновки ВС России выводят прятавшихся мирных жителей, зачищают город от бойцов ВСУ, подтверждая контроль города новыми кадрами. На Харьковском направлении ВС РФ продолжают наступательные действия в поселке Казачья Лопань. На Волчанском участке бои идут в селе Юрченково, поселке Белый Колодезь. На Сумском направлении в Шосткинском районе российские штурмовики продолжают вести стрелковые бои в Бачевске», — отметили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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