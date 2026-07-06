Химические атаки ВСУ и эвакуация Константиновки: новости СВО к утру 6 июля

Промышленное предприятие загорелось в результате атаки на Калужскую область, ВС РФ за прошедшую неделю освободили 14 населенных пунктов, российские войска проводят эвакуацию гражданского населения в Константиновке. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 5 июля, читайте в материале NEWS.ru.

ВС РФ сбили почти четыре тысячи беспилотников ВСУ

Силы противовоздушной обороны России за неделю перехватили и уничтожили не менее 3945 украинских беспилотников над территорией страны, следует из сводки Министерства обороны РФ. Наибольшее количество беспилотников было уничтожено 30 июня и 4 июля.

В эти дни средства ПВО сбили 806 и 893 БПЛА соответственно. Подавляющее большинство атак пришлось на европейскую часть России. При этом за предыдущий отчетный период, с 22 по 28 июня, силы ПВО России перехватили и уничтожили не менее 4440 украинских беспилотников.

За неделю российские войска освободили 14 населенных пунктов

ВС России за прошедшую неделю освободили 14 населенных пунктов, передают СМИ со ссылкой на Минобороны РФ. Это стало наибольшим показателем с начала 2026 года.

С 29 июня по 5 июля под контроль российских войск перешли Богодаровка и Александровка в Днепропетровской области, Малиновка, Пискуновка, Константиновка и Василевка в ДНР, Ровное, Лесное и Копани в Запорожской области. Также были освобождены Украинское, Шийковка, Новый Мир, Чернещина и Дружелюбовка в Харьковской области.

В Калужской области после атаки БПЛА загорелся завод

В результате атаки беспилотников на промышленном предприятии в Дзержинском округе Калужской области произошло возгорание, написал губернатор региона Владислав Шапша. Сотрудники предприятия были оперативно эвакуированы.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По предварительным данным, пострадавших нет. Шапша также отметил, что силы ПВО уничтожили 16 беспилотных летательных аппаратов над территориями Боровского, Дзержинского, Малоярославецкого и Мосальского муниципальных округов, а также на окраине Обнинска.

Российские «КВН» подбили украинскую подстанцию в Сумах

Вооруженные силы России продолжают плановую боевую работу по объектам электроэнергетики в Сумах. Два российских FPV-дрона «КВН» атаковали трансформаторы подстанции «Фрунзенская». Отмечается, что данный объект обеспечивал электроснабжение крупнейшего предприятия военно-промышленного комплекса противника — Сумского НПО. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Также артиллеристы «Севера» за ночь поразили 152-мм пушку-гаубицу Д-20, склад с боеприпасами, 15 автомобилей высокой проходимости и девять пунктов управления беспилотниками Вооруженных сил Украины в Харьковской и Сумской областях. Всего ликвидированы 69 украинских бойцов.

Стало известно о риске химических провокаций со стороны Киева

Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), посол РФ в Нидерландах Владимир Тарабрин заявил, что Киев на фоне территориальных потерь готов пойти на любые преступления, в том числе на химические провокации. По словам дипломата, ВСУ «теряют один населенный пункт за другим».

Он считает, что в этих условиях киевские власти готовы пойти на любые преступления, включая химические провокации «под чужим флагом», чтобы изменить информационную повестку.

Военные РФ эвакуируют жителей Константиновки

Подразделения ВС РФ проводят эвакуацию гражданского населения и раненых военнослужащих в Константиновке, сообщил командир 2-го батальона 1194-го мотострелкового полка 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Крупный. По его словам, работа по эвакуации продолжается на месте.

Другой командир, с позывным Агалу, заявил, что преимущество освобождения Константиновки заключается в открытии пути в направлении Краматорска. Кроме того, это позволяет добраться до Славянска.

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