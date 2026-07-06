Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), посол РФ в Нидерландах Владимир Тарабрин заявил, что Киев на фоне территориальных потерь готов пойти на любые преступления, в том числе на химические провокации, передают «Известия». По словам дипломата, ВСУ «теряют один населенный пункт за другим».

Националисты теряют один населенный пункт за другим. В этих условиях, чтобы «перебить» информповестку, киевский режим готов пойти на любые преступления, в том числе и химпровокации «под чужим флагом», — заявил Тарабрин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: Киев огрызается и пытается создать для своих западных спонсоров иллюзию способности оказывать давление на Россию. Он отметил, что на Украине осознают ухудшение ситуации для ВСУ на фронте.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что Украина отступает по всей линии боевого соприкосновения и перешла к террористическим методам. По его словам, враги пытаются победить Россию на поле боя, им это не удается.