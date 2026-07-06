Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 6 июля

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 6 июля?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 6 июля

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил , что регион подвергается атаке украинских беспилотников. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы.

Ограничение действует от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. Глава региона призвал жителей воздержаться от поездок в указанном направлении и прилегающих районах либо выбирать альтернативные маршруты. Евраев также сообщил, что подразделения Министерства обороны и силовых ведомств продолжают работу по обеспечению безопасности.

Кроме того, силы противовоздушной обороны сбили 11 беспилотников, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в МАКСе. Информация о пострадавших на момент публикации не сообщалась.

По его словам, специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков. О возможных повреждениях также ничего не говорилось.

Также губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в Telegram-канале об отключении электроснабжения в городе. По его словам, причиной стала атака на энергетическую инфраструктуру за пределами Севастополя.

Развожаев отметил, что на объектах введен особый режим. Социальные учреждения переведены на резервные схемы электроснабжения. Специалисты ведут работы по восстановлению подачи электроэнергии.

Он также обратился к жителям с просьбой экономить заряд мобильных устройств и использовать их только для экстренной связи. Кроме того, гражданам рекомендовано снизить яркость экранов и отключить фоновые приложения.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В результате атаки ВСУ на севере Крыма погиб один человек, еще двое получили ранения, написал глава региона Сергей Аксенов у себя в Telegram-канале. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

«На севере Крыма в результате очередной атаки врага погиб один человек. Еще два человека получили ранения, один из них — в тяжелом состоянии», — написал он.

Глава республики выразил соболезнования семье погибшего. Он также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. По его словам, региональные власти окажут всю необходимую поддержку пострадавшим и их близким. Отдельно Аксенов призвал жителей Крыма сохранять бдительность и ориентироваться только на официальные источники информации.

Кроме того, детский сад «Барвинок» в Каменке-Днепровской Запорожской области получил повреждения в результате атаки со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в МАКСе. Однако детей и сотрудников в здании в тот момент не было.

«В результате прямого попадания снаряда в кровлю дошкольного образовательного учреждения повреждены крыша и остекление. К счастью, в момент обстрела дети и сотрудники в здании отсутствовали. Пострадавших нет», — написал губернатор.

Глава региона уточнил, что на месте происшествия работают оперативные и аварийные службы. В настоящее время специалисты оценивают объем причиненного ущерба. Планируется восстановить поврежденное здание детского сада в кратчайшие сроки.

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