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06 июля 2026 в 03:56

Число сбитых над Москвой дронов увеличилось

Собянин: ПВО сбила еще восемь дронов ВСУ на подлете к Москве

Фото: Социальные сети
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Силы противовоздушной обороны сбили еще восемь беспилотника, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в МАКСе. Информация о пострадавших на момент публикации не сообщалась.

По его словам, специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков. О возможных повреждениях также ничего не говорилось.

Ранее пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО ликвидировали и перехватили 389 украинских беспилотников самолетного типа. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей. Также ВСУ пытались атаковать Краснодарский край, Московский регион, Республику Крым и акватории Азовского и Черного морей.

Утром 3 июля сообщалось о 155 сбитых беспилотниках. А вот 2 июля пресс-служба российского Минобороны информировала, что силы ПВО ликвидировали и перехватили 327 украинских беспилотников самолетного типа.

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