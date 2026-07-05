Разведка НАТО у границ, пенсии вырастут, суд над детоубийцей: что дальше

Разведка НАТО у границ, пенсии вырастут, суд над детоубийцей: что дальше

Авиаразведка НАТО сосредоточилась у границ Украины, пенсии подрастут с 1 августа 2026 года, сын священника подозревается в убийстве 12-летней школьницы, ушедшей за лисичками, — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и возможные последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Boeing НАТО чертил восьмерки у Черного моря

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО Boeing E-3A Sentry был замечен в воздушном пространстве Румынии рядом с Черным морем и границей с Украиной. В 01:27 мск борт выполнял полет над территорией Румынии, двигаясь по траектории, напоминающей восьмерку, на высоте около 9,4 км.

Самолет поднялся в воздух из литовского Шяуляя и направился в сторону Румынии. Маршрут проходил через воздушное пространство Польши, Словакии и Венгрии, при этом борт обогнул западную границу Украины.

Boeing E-3 Sentry — американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления, созданный на базе Boeing 707. Первый полет он совершил 31 октября 1975 года и с тех пор используется для воздушного наблюдения и координации действий авиации. Всего до 1992 года было построено 68 таких самолетов, которые стоят на вооружении США, Великобритании, Франции и Саудовской Аравии.

Самолет оснащен четырьмя двигателями Pratt & Whitney TF33, обеспечивающими крейсерскую скорость около 750 километров в час. Продолжительность патрулирования при дозаправке в воздухе может достигать 10–11 часов.

Кроме того, второй раз за лето над Черным морем заметили самолет разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 Artemis II. Судно, как рассказал источник, обычно летает только по будним дням и его полет в выходные — это исключение.

«Самолет вылетел с аэродрома базирования в румынской Констанце и в настоящее время курсирует над нейтральными водами Черного моря, совершая полеты с запада на восток акватории и обратно, не входя при этом в воздушное пространство какой-либо из стран», — рассказал собеседник.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Перерасчет пенсий с 1 августа 2026 года: кого коснется и на сколько вырастут

С 1 августа 2026 года в России произойдет сразу несколько изменений в пенсионных выплатах. Аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева рассказала, что перерасчет затронет работающих пенсионеров, получателей накопительной пенсии, граждан старше 80 лет, а также бывших летчиков и шахтеров.

«Максимально работающим пенсионерам за год можно заработать не более трех баллов, а стоимость одного балла в 2026 году составляет 156,76 рубля. В итоге максимальная прибавка к пенсии составит 470,28 рубля при зарплате не менее 68 975 рублей в месяц до вычета подоходного налога», — пояснила эксперт.

Также с 1 августа будет проведена индексация накопительных пенсий на 17,3% для около 136 тыс. получателей. Средний размер таких выплат сейчас составляет около 1600 рублей и после перерасчета увеличится примерно до 1876,8 рубля. Для участников программы софинансирования и тех, кто направлял маткапитал на пенсию, прибавка составит 19,3%.

Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от ЛДПР Каплан Панеш подтвердил, что бывшие летчики и шахтеры начнут получать больше с 1 августа 2026 года. По словам парламентария, их доплаты зависят от стажа и среднемесячного заработка, поэтому размер прибавки индивидуален.

«В среднем у летчиков доплата составит около 30 тыс. рублей, у шахтеров — около 6 тыс. рублей. Все повышения происходят автоматически — никуда обращаться не нужно. Если пенсионер работал неофициально, взносы не уплачивались и перерасчета не будет. Тем, кому в июле 2026 года исполнилось 80 лет, с 1 августа фиксированная выплата к страховой пенсии удваивается: с 9584,69 рубля до 19169,38 рубля. Кроме того, автоматически назначается надбавка за уход в размере 1413,86 рубля. Если пенсионеру уже была установлена I группа инвалидности и фиксированная выплата уже удвоена по этому основанию, повторного удвоения после 80 лет не будет», — рассказал депутат.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Зверское убийство 12-летней школьницы: что известно о мотивах и подозреваемом

Пропавшую 12-летнюю девочку нашли мертвой в Ленобласти. Школьница ушла одна за лисичками и не вернулась. Ориентировку на пропавшего ребенка сперва опубликовал поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». В ней сообщалось, что девочка исчезла в районе садоводства «Захожье-5».

Позже появилась информация о первом подозреваемом. Местные жители видели странного мужчину на территории СНТ «Захожье». С их слов, незнакомец подходил к детям и навязчиво пытался с ними пообщаться.

СК России 4 июля подтвердил задержание подозреваемого. Им оказался 42-летний Федор Мехнин. Выяснилось, что после совершения преступления мужчина пытался покинуть Россию. При этом Мехнин имел при себе более 1 млн рублей. Следствие полагает, что он угрожал здоровью и жизни девочки, чтобы та выполнила действия сексуального характера. Однако погибшая оказала сопротивление.

Знакомый подозреваемого рассказал, что тот учился в воскресной школе, а в 2000-е грабил магазины с игрушечным пистолетом. По словам Петра П., они общались больше 10 лет назад и в тот период Мехнин производил на него впечатление веселого и адекватного человека.

«Мы познакомились через „церковную тусовку“. Его отец был священником, а сам Федор учился в воскресной школе и был прихожанином местной церкви», — поделился Петр.

Он также рассказал о судимости приятеля: в 2000-х годах мужчина потерпел ряд неудач в бизнесе и пошел с муляжом пистолета в небольшие магазины в Пушкинском районе. Мехнин в итоге отсидел срок за разбой, а после продавал диски и основал строительную фирму.

Подозреваемого в убийстве 12-летней девочки доставили в Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга, где Мехнин признал вину в полном объеме. Фигуранта заключили под стражу до 3 сентября.

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