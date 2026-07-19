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19 июля 2026 в 03:21

Юрист раскрыл, кто может рассчитывать на перерасчет пенсии

Копылов: работающие пенсионеры в России имеют право на перерасчет пенсий

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Работающие пенсионеры, а также граждане, накопившие стаж в период заморозки индексации, могут рассчитывать на перерасчет пенсии, сообщил РИА Новости доцент кафедры международного права юридического института РУДН Станислав Копылов. Он уточнил, что после увольнения выплата пересчитывается автоматически с учетом всех пропущенных индексаций без подачи заявления.

Перерасчет положен тем, у кого есть стаж за 2016–2024 годы, а также пенсионерам, которые уже получали страховую пенсию и при этом продолжали работать либо осуществляли иную деятельность, за которую начислялись страховые взносы в систему обязательного пенсионного страхования, — заявил Копылов.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов указал, что рассчитывать инфляцию для пенсионеров нужно на основе отдельной пенсионной потребительской корзины. Он также считает необходимым проводить индексацию выплат не раз в год, а ежеквартально.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от ЛДПР Каплан Панеш призвал прибавлять по 2 тыс. рублей к пенсии за каждый год работы, чтобы сделать систему начислений прозрачнее. По его словам, также необходимо пересмотреть потребительскую корзину.

Общество
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