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15 июля 2026 в 18:30

В Госдуме назвали преимущества госиндексации страховых пенсий

Депутат Дмитриева: индексация страховых пенсий оказалась выше, чем накопительных

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Государственная официальная индексация страховых пенсий оказалась выше, чем в накопительном элементе, рассказала в интервью NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева. По ее словам, у ВЭБа доходность выше, чем у частных НПФ.

Выяснилось то, что я предсказывала еще в 2002-м: государственная официальная индексация страховых пенсий оказалась выше, чем в накопительном элементе. А сегодня вскрылся еще один факт: у государственного ВЭБа доходность выше, чем у частных НПФ, — отметила она.

При каждой пенсионной реформе были потери для пенсионеров и работающих, высказала мнение депутат. Она считает, что в самых неудачных условиях находятся люди, рожденные в 1967-м и позже: они подпали под все реформы.

То есть это те люди, у которых есть значительный накопительный элемент, — сказала парламентарий.

По ее словам, на накопительных счетах сегодня скопилось более 6 трлн рублей. Они распределены между ВЭБом и негосударственными пенсионными фондами. Дмитриева подчеркнула, что доходность у ВЭБа выше, в основном потому, что он находится под контролем Социального фонда.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о введении ежегодной дополнительной пенсионной выплаты перед Новым годом. Инициаторами документа выступили зампред комитета по информполитике Андрей Свинцов и Партия пенсионеров.

Экономика
Госдума
накопительные пенсии
индексации
Максим Ширяев
М. Ширяев
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