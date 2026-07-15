В Госдуме назвали преимущества госиндексации страховых пенсий

Государственная официальная индексация страховых пенсий оказалась выше, чем в накопительном элементе, рассказала в интервью NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева. По ее словам, у ВЭБа доходность выше, чем у частных НПФ.

Выяснилось то, что я предсказывала еще в 2002-м: государственная официальная индексация страховых пенсий оказалась выше, чем в накопительном элементе. А сегодня вскрылся еще один факт: у государственного ВЭБа доходность выше, чем у частных НПФ, — отметила она.

При каждой пенсионной реформе были потери для пенсионеров и работающих, высказала мнение депутат. Она считает, что в самых неудачных условиях находятся люди, рожденные в 1967-м и позже: они подпали под все реформы.

То есть это те люди, у которых есть значительный накопительный элемент, — сказала парламентарий.

По ее словам, на накопительных счетах сегодня скопилось более 6 трлн рублей. Они распределены между ВЭБом и негосударственными пенсионными фондами. Дмитриева подчеркнула, что доходность у ВЭБа выше, в основном потому, что он находится под контролем Социального фонда.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о введении ежегодной дополнительной пенсионной выплаты перед Новым годом. Инициаторами документа выступили зампред комитета по информполитике Андрей Свинцов и Партия пенсионеров.