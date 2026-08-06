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06 августа 2026 в 11:03

Стало известно, как изменился товарооборот между Арменией и Россией

Товарооборот между Арменией и Россией сократился на 20,9% в первом полугодии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Объем взаимной торговли Армении и России за первое полугодие 2026 года уменьшился на 20,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $2,630 млрд против $3,326 млрд в январе–июне 2025 года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Статистического комитета республики. Доля России в общем торговом обороте Армении также снизилась — с 34,7% до 27,5%.

На этом фоне уменьшился и удельный вес стран ЕАЭС: с 36,3% до 29,4%. При этом товарооборот с отдельными членами союза показал рост: с Белоруссией — на 18,8%, с Казахстаном — на 16,3%, с Киргизией — на 220,6%. Совокупный внешнеторговый оборот Армении за шесть месяцев составил $9,571 млрд, что почти не изменилось по сравнению с $9,580 млрд год назад.

Ранее государственная система маркировки «Честный знак» приостановила продажу более 70 тыс. бутылок питьевой воды и газированных напитков из Армении. В ЦРПТ сообщили, что соответствующее поручение поступило от Роспотребнадзора. Заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов отметил, что реализация этих партий останется запрещенной до завершения необходимых проверок.

Кроме того, глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что страна не исключает расширения номенклатуры товаров в торговле с Арменией. Он отметил, что в этом году уже начались поставки азербайджанских нефтепродуктов в соседнюю страну. Байрамов добавил, что менее чем за год через территорию Азербайджана в Армению и обратно было перевезено около 60 тыс. тонн грузов.

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