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06 августа 2026 в 10:05

«Драматическое падение»: Оверчук оценил товарооборот России с одной страной

Оверчук: товарооборот между Россией и Арменией сократился на две трети

Алексей Оверчук Алексей Оверчук Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Товарооборот между РФ и Арменией сокращается драматически, упав на две трети по отношению к прошлому году, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук. По его словам, которые передает РИА Новости, он продолжит сокращаться.

В 2024 году товарооборот между Россией и Арменией достиг рекордного показателя — порядка $12 млрд, это огромная цифра. В прошлом году он упал до около $8 млрд. В этом году идет драматическое падение товарооборота — примерно на две трети он сократился по отношению к 2025 году. Ситуация такова, что, очевидно, он будет и дальше сокращаться, — заявил он.

Зампред правительства РФ указал, что ситуация, складывающаяся в отношениях ЕАЭС и Армении, была прогнозируемой. Он также отметил, что на протяжении последних трех-четырех лет российские представители неоднократно предупреждали коллег из Армении о существующих рисках — в том числе о вероятности сокращения товарооборота.

До этого секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу напомнил, что Россия приобретает более 96% сельскохозяйственной продукции Армении. По его словам, это может обернуться для Еревана ежегодными убытками свыше $700 млн (50 млрд рублей). Шойгу также напомнил о потере десятков тысяч рабочих мест.

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Алексей Оверчук
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