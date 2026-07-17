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17 июля 2026 в 15:26

Заместители глав правительств РФ и Азербайджана проведут встречу в сентябре

Шахин Мустафаев Шахин Мустафаев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Вице-премьеры Азербайджана и России Шахин Мустафаев и Алексей Оверчук проведут встречу в сентябре для обсуждения ряда вопросов, включая торгово-экономическое сотрудничество, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве. Глава внешнеполитического ведомства также указал на необходимость регулярных контактов Москвы и Баку. Трансляцию пресс-конференции ведет NEWS.ru.

С учетом необходимости регулярных контактов и тех наработок, которые существуют, есть предварительная договоренность между вице-премьерами и планируется встреча между Мустафаевым и Оверчуком в сентябре текущего года, для того чтобы обсудить ряд направлений, — сообщил Байрамов.

Ранее глава азербайджанского МИД поблагодарил Лаврова за приглашение в Москву. Он также подчеркнул, что такие встречи очень важны для укрепления двусторонних отношений.

До этого Лавров заявил, что Россия и Азербайджан движутся к полному раскрытию потенциала союзнического взаимодействия. По его словам, диалог на уровне руководителей министерств иностранных дел подкрепляет регулярные контакты между президентами двух стран.

Россия
Азербайджан
Алексей Оверчук
Сергей Лавров
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