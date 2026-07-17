Байрамов поблагодарил Лаврова за приглашение в Москву

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поблагодарил российского коллегу Сергея Лаврова за приглашение в Москву. Дипломат также подчеркнул, что такие встречи очень важны для укрепления двусторонних отношений. Трансляцию переговоров ведет NEWS.ru.

Благодарю за гостеприимство, оказанное членам нашей делегации. Считаю, что такие контакты представляют важную платформу для обстоятельных обсуждений <...> азербайджано-российских отношений, — отметил Байрамов.

Ранее сообщалось, что делегация во главе с Байрамовым посетила Могилу Неизвестного Солдата в Александровском саду. Дипломат возложил венок в память о советских воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны.

До этого стало известно, что Лавров и Байрамов в ходе совместной встречи планируют обсудить состояние и перспективы двустороннего сотрудничества. В Москве рассматривают визит азербайджанского министра как продолжение доверительного политического диалога.