Глава МИД Азербайджана посетил Могилу Неизвестного Солдата в Москве

Делегация во главе с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым посетила Могилу Неизвестного Солдата в Александровском саду, сообщил азербайджанский МИД в своих социальных сетях. Дипломат возложил венок в память о советских воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Делегация, возглавляемая <...> Байрамовым, посетила Могилу Неизвестного Солдата у стен Кремля в Москве и возложила венок в рамках официального визита в Россию, — отметили в ведомстве.

В Москве 17 июля проходит двусторонняя встреча Байрамова и главы МИД России Сергея Лаврова. Стороны планируют обсудить в том числе перспективы развития российско-азербайджанских отношений, а также ряд актуальных региональных и международных вопросов.

До этого в российском МИД заявили, что Азербайджан является важным партнером России на Южном Кавказе и в Каспийском регионе. В министерстве подчеркнули, что отношения двух государств строятся в духе равноправия и взаимного учета интересов.