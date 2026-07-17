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17 июля 2026 в 13:15

Глава МИД Азербайджана посетил Могилу Неизвестного Солдата в Москве

Джейхун Байрамов Джейхун Байрамов Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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Делегация во главе с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым посетила Могилу Неизвестного Солдата в Александровском саду, сообщил азербайджанский МИД в своих социальных сетях. Дипломат возложил венок в память о советских воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Делегация, возглавляемая <...> Байрамовым, посетила Могилу Неизвестного Солдата у стен Кремля в Москве и возложила венок в рамках официального визита в Россию, — отметили в ведомстве.

В Москве 17 июля проходит двусторонняя встреча Байрамова и главы МИД России Сергея Лаврова. Стороны планируют обсудить в том числе перспективы развития российско-азербайджанских отношений, а также ряд актуальных региональных и международных вопросов.

До этого в российском МИД заявили, что Азербайджан является важным партнером России на Южном Кавказе и в Каспийском регионе. В министерстве подчеркнули, что отношения двух государств строятся в духе равноправия и взаимного учета интересов.

Москва
Азербайджан
Джейхун Байрамов
Могила Неизвестного Солдата
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