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16 июля 2026 в 11:18

МИД России назвал Азербайджан важным партнером на Южном Кавказе

Джейхун Байрамов Джейхун Байрамов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Азербайджан является важным партнером России на Южном Кавказе и в Каспийском регионе, говорится в заявлении МИД РФ в преддверии официального визита министра иностранных дел Джейхуна Байрамова в Москву. Отношения двух стран строятся в духе равноправия и взаимного учёта интересов, подчеркнули в министерстве.

Отношения между нашими странами поступательно развиваются в духе традиций дружбы и добрососедства, — отмечается в заявлении.

Российская сторона также подтвердила готовность оказывать востребованное содействие в полной нормализации отношений между Баку и Ереваном. Речь идет о помощи в заключении мирного договора, делимитации общей границы и разблокировании транспортных коммуникаций. В Москве рассматривают предстоящий визит азербайджанского министра как продолжение доверительного политического диалога.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Байрамов и его российский коллега Сергей Лавров обсудят в том числе текущее состояние и перспективы развития российско-азербайджанских отношений. Кроме того, главы внешнеполитических ведомств двух стран затронут ряд актуальных региональных и международных вопросов.

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