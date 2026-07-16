МИД России назвал Азербайджан важным партнером на Южном Кавказе

Азербайджан является важным партнером России на Южном Кавказе и в Каспийском регионе, говорится в заявлении МИД РФ в преддверии официального визита министра иностранных дел Джейхуна Байрамова в Москву. Отношения двух стран строятся в духе равноправия и взаимного учёта интересов, подчеркнули в министерстве.

Отношения между нашими странами поступательно развиваются в духе традиций дружбы и добрососедства, — отмечается в заявлении.

Российская сторона также подтвердила готовность оказывать востребованное содействие в полной нормализации отношений между Баку и Ереваном. Речь идет о помощи в заключении мирного договора, делимитации общей границы и разблокировании транспортных коммуникаций. В Москве рассматривают предстоящий визит азербайджанского министра как продолжение доверительного политического диалога.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Байрамов и его российский коллега Сергей Лавров обсудят в том числе текущее состояние и перспективы развития российско-азербайджанских отношений. Кроме того, главы внешнеполитических ведомств двух стран затронут ряд актуальных региональных и международных вопросов.